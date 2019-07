LaLiga proti povratku Neymarja: Njegovo obnašanje je neprimerno

Po mnenju Javierja Tebasa, sicer samooklicanega navijača Real Madrida, bi bil povratek Neymarja Jr. v špansko prvenstvo slab za podobo celotnega tekmovanja. Brazilskega napadalca Paris Saint-Germaina po dveh letih v francoski prestolnici medij selijo nazaj k Barceloni, za katero je igral med letoma 2013 in 2017, Tebas pa kljub temu, da je po Neymarju elitna španska liga lani izgubila še enega velikega zvezdnika, Cristiana Ronalda, ni navdušen.

NEYMAR

"Vedno bi si želeli imeti velike igralce in trenerje v La Ligi, več jih je, bolj 'veselo' je tekmovanje," je v pogovoru za radio Onda CERO dejal Tebas. "Glede Neymarja pa ... Po mojem mnenju se njegovo obnašanje izven zelenic ne zdi primerno, ni dobro za tekmovanje."

Želijo si ohraniti vrednote

27-letnega Brazilca so v Franciji nazadnje kaznovali s tremi tekmami prepovedi nastopanja, ker je po majski finalni tekmi francoskega pokala z Rennesom udaril navijača. Tudi v Ligi prvakov je izgubil živce, in sicer po povratni tekmi osmine finala z Manchester Unitedom v Parizu, kjer se je po dramatični zmagi in napredovanju "rdečih vragov" tako v živo kot na spletu lotil slovenskih sodnikov na čelu s Koprčanom Damirjem Skomino.

"Na koncu je zgodba vedno takšna, da določen igralec neke ekipe naredi to in ono. Zelo trdo smo delali na podobi La Lige in vrednotah, to pa si želimo ohraniti," je nadaljeval Tebas, ki je želel sicer blokirati Brazilčev odhod v Paris Saint-Germain pred slabima dvema letoma, ko je kontroverzni napadalec Barceloni nakazal 222 milijonov evrov in s tem poravnal svojo odkupno klavzulo.

Vmešal se je tudi Guardiola

Tebas je takrat trdil, da PSG krši pravila finančnega fair playa, po Neymarjevem slovesu pa je prvi mož organizacije, ki skrbi za najmočnejša španska tekmovanja, priznal, da je zaradi odhod Brazilca zazijala vrzel. Neymar je Kataloncem leta 2015 pomagal do zadnjega naslova v Ligi prvakov, dvakrat je bil z "Blaugrano" najboljši tudi v španskem prvenstvu in osvojil še tri španske pokale, en superpokal ter en naslov na svetovnem klubskem prvenstvu. V štirih letih je za klub s Camp Noua na 186 tekmah dosegel 105 golov in podelil 76 podaj.

Trenutno je na počitnicah, kjer si zdravi poškodovani gleženj, ki mu je preprečila nastop na domači Copi Americi, v domovini pa je večkrat obiskal rojake iz brazilske izbrane vrste, ki se zdaj pripravljajo na spektakularen polfinalni obračun z Argentino in kapetanom Barce Lionelom Messijem. Morebitnega povratka Neymarja Jr. se je v zadnjem času dotaknil tudi nekdanji kapetan in trener Barcelone Josep Guardiola. Trener Manchester Cityja svari, da so povratki vedno dvorezen meč.

"Neymar je izjemen igralec, a ne vem ... To je tako, kot bi se vrnil jaz. Bi bilo enako? Nisem enaka oseba in ne vem, če bi bil Neymar enak. A ne glede na vse je zelo dober, o tem ni dvoma,"je za časnik Diari ARA dejal Guardiola.