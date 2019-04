Je 31-letni Francoz izumil novo 'Panenko'?

Na tekmi elitne avstralske lige med ekipama Brisbane Roar in Adelaide United so navijači videli kar osem golov in zmago Adelaidea s 5 : 3. Bolj kot po porazu svoje ekipe, pa si bodo domači navijači tekmo zapomnili po 60. minuti, ko je Eric Bautheac na zelo iznajdljiv in zanimiv način izvedel enajstmetrovko in takoj postal hit na družbenih omrežjih. Več v priloženem videu.