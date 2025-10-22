Je Barcelona našla novega zlatega dečka?

Katalonci so se na boleč poraz v prejšnjem krogu proti PSG-ju odzvali na najboljši možen način. Na olimpijskem stadionu v Montjuïcu so s kar 6:1 odpravili Olympiacos. Grki so se nekaj časa dobro upirali, na začetku drugega polčasa so rezultat znižali na 2:1. Nato je sledil kontroverzen rdeči karton za Santiaga Hezzo, ki je Blaugrani močno olajšal delo.
Ena izmed večjih zgodb iz torkove tekme je zagotovo evropski debi mladega Pedra "Dra" Fernandeza. 17-letnik je bil že drugič v letošnji sezoni uvrščen v prvo postavo katalonskega ponosa. Prvič mu je trener Hansi Flick to odgovornost zaupal na ligaški tekmi proti Real Sociedadu. Takrat je tekmo zaključil bolj klavrno, saj je bil menjan že ob polčasu.
V torek se je veliko bolje odrezal. V dobri uri igre, ki mu jo je namenil nemški strateg, je vknjižil tudi asistenco. S 17 leti in 282 dnevi je postal drugi najmlajši igralec v zgodovini Lige prvakov, ki je prispeval asistenco. To je slabih dvesto dni mlajšemu uspelo Giovanniju Reyni.
Flick je v svojem dosedanjem delu kot trener Barcelone mladim igralcem izkazal veliko zaupanja. Poleg Fernandeza je v torek med elito debitiral tudi 20-letni Roony Bardghji, ki se je prav tako podpisal pod asistenco.
Zaradi dolgega seznama poškodovanih se bo ta trend najverjetneje nadaljeval tudi v prihodnosti. Na tekmi je blestel tudi Fermin Lopez, ki je dosegel prvi hat-trick v karieri. Prav vse tri zadetke je dosegel s svojo slabšo, levo nogo. Marcus Rashford je spet prispeval dva zadetka. V letošnji izvedbi Lige prvakov je bil vpleten pri petih golih, s čimer si prvo mesto deli z Anthonyjem Gordonom in Kylianom Mbappejem.
