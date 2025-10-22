Je Barcelona našla novega zlatega dečka?

Katalonci so se na boleč poraz v prejšnjem krogu proti PSG-ju odzvali na najboljši možen način. Na olimpijskem stadionu v Montjuïcu so s kar 6:1 odpravili Olympiacos. Grki so se nekaj časa dobro upirali, na začetku drugega polčasa so rezultat znižali na 2:1. Nato je sledil kontroverzen rdeči karton za Santiaga Hezzo, ki je Blaugrani močno olajšal delo.

Ena izmed večjih zgodb iz torkove tekme je zagotovo evropski debi mladega Pedra "Dra" Fernandeza. 17-letnik je bil že drugič v letošnji sezoni uvrščen v prvo postavo katalonskega ponosa. Prvič mu je trener Hansi Flick to odgovornost zaupal na ligaški tekmi proti Real Sociedadu. Takrat je tekmo zaključil bolj klavrno, saj je bil menjan že ob polčasu.