Je barka Manchester Uniteda v Brightonu zadela ob dno?

Manchester United so po odmevnem poletnem prestopnem roku, ko so v klub prišli Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane in Jadon Sancho, mnogi uvrščali v ožji krog favoritov za naslov v Premier League. A realnost se je v naslednjih mesecih izkazala za bistveno drugačno. Po sobotnem porazu na gostovanju v Brightonu (0:4) so se v angleških medijih začeli spraševati, ali je potapljajoča se Unitedova barka tokrat zares zadela ob dno. Svoje so nogometašem jasno povedali tudi navijači.

Brighton v letu 2022 pred to soboto doma ni dobil niti ene same tekme, nato pa je na Amex Stadium prišel Manchester United, ki so ga domači galebi "razbili" s kar štirimi zadetki razlike. "Težko si je predstavljati, kako bi lahko bil poraz s 0:4 za United še bolj sramoten, kot je. Še njihovi lastni navijači so se obrnili proti njim," so ob tem zapisali na spletni strani javne britanske radiotelevizije BBC.

Rdeče vrage do konca sezone čaka zgolj še ena tekma in jasno je, da bo to zanje najslabši ligaški izkupiček po sezoni 1990/1991, ko so z 59 točkami končali na šestem mestu. Trenutno so pri 58.

Tri tisoč gostujočih navijačev, ki so pripotovali na južno obalo, je svojim ljubljencem med tekmo večkrat vzklikalo, da niso primerni za nošenje dresa takšnega kluba (v angleščini: You’re not fit to wear this shirt). “Kar smo si privoščili, je nedopustno. Ko igraš za tako velik klub, to preprosto ni dovolj. In to sprejmem," se je po tekmi s pepelom posul Bruno Fernandes. "Nadigrali so nas. Malce vsega je šlo narobe. Zmanjkalo je kvalitete, pa tudi prave miselnosti. Zaslužili so si zmage, mi pa položaja, v katerem smo sedaj," je še dodal portugalski zvezdnik. Pri BBC-ju so se strinjali. Nadaljevali so, da je bil United v 90 minutah nogometa, ki si komaj zasluži ta naziv, preprosto nadigran, prelisičen in ponižan.

Tudi vršilec dolžnosti trenerja manchesterskega kluba Ralf Rangnick, za katerega je bila to predzadnja tekma v tej vlogi, ni skrival razočaranja in osramočenja. "Katastrofalna predstava. Od prve do zadnje minute smo bili preslabi. Edino, kar nam preostane, je, da se opravičimo navijačem." Nemški strokovnjak je na vročem stolčku nadomestil Oleja Gunnarja Solskjærja, v zimskem prestopnem roku pa ni dobil priložnosti, da bi ekipo okrepil po svojih željah. V naslednji sezoni bo Rangnicka zamenjal trenutni Ajaxov trener Erik ten Hag, ki bo imel pred seboj nedvomno izjemno zahtevno nalogo. Pri BBC-ju so celo zapisali, da se zdi ta naloga z vsakim dnem bolj zapletena.

Eno glavnih vprašanj za Nizozemca bo zagotovo, kaj storiti s Cristianom Ronaldom. Portugalec je na 39 tekmah v letošnji sezoni dosegel 24 zadetkov in je z naskokom najboljši strelec kluba, a se pogosto zdi precej nezadovoljen, velikokrat pa tudi kar nekoliko odrezan od igre. Tokrat ni bilo nič drugače. Po drugi strani pa je na mestu vprašanje, kako nizko bi bil šele United brez Ronaldovih 18 premierligaških zadetkov. BBC-jev novinar Michael Emons je namignil, da bi v tem primeru kaj lahko bil celo v spodnji polovici prvenstvene razpredelnice. Kakor koli, že zdaj je jasno, da Erika ten Haga to poletje čaka trenerski izziv kariere. Prišel bo namreč v disfunkcionalno okolje, ki nujno potrebuje popolno prenovo. Ne nazadnje je to pred dnevi priznal tudi odhajajoči Rangnick. Ko so ga vprašali, na katerih položajih je njegova zasedba trenutno dovolj kvalitetna, je bil zelo kratek: "Na vratarskem."