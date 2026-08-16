Jezni navijači: je bil gol Olimpije po pregledu VAR-a res regularen?

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Luka Zahovič je zadel za 1:1 na tekmi Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija – Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija vs Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija vs Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija - Maribor Aljoša Kravanja

Olimpija vs Maribor Aljoša Kravanja





































Prvi večni derbi v letošnji sezoni med ljubljansko Olimpijo in Mariborom se je končal z remijem, s katerim so bili na koncu bolj zadovoljni v taboru vijoličastih. Zmaji so povedli ob zaključku prvega polčasa, ko se je sam pred golom Ažbeta Juga po lepi podaji Dimitarja Mitrovskega znašel Jošt Urbančič, končni rezultat pa je ob zaključku tekme postavil Luka Zahovič, za katerega je bil to 75. gol v prvi slovenski ligi in prvi po 15. juliju 2020.

Sporna situacija ob zadetku Olimpije. FOTO: Posnetek zaslona

Oči javnosti so bile po tekmi uprte predvsem v gol Olimpije, ki bi moral biti vsaj na prvi pogled zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Glavni delilec pravice Mateo Tozan je po zadetku nekaj trenutkov še počakal, nato pa po signalu iz VAR-sobe Mateja Juga zadetek Urbančiča tudi priznal. Kmalu po tekmi so po družbenih omrežjih začeli krožiti posnetki, ki namigujejo na prepovedan položaj ob zadetku Olimpije, pod njimi pa se je zvrstilo nešteto komentarjev privržencev Maribora, ki so izrazili svoje nezadovoljstvo nad končno odločitvijo sodnika.

"Po še enem sodniškem darilu.; Saj ni zmagala Olimpija, zmagal je sodnik Jug, sramota.; Sodniška blamaža v korist Olimpije se nadaljuje.; Pol metra v prepovedanem položaju, VAR pa nič, takoj so nadaljevali. Lahko bi se vsaj delali, da so pregledovali, pa da ni bilo prepovedanega položaja. Še goljufati ne znajo.; Nedovoljeni položaj še slepi vidi. Delajo se norca s sojenjem.," so bili le nekateri izmed številnih komentarjev, ki so se zgražali nad priznanim zadetkom Olimpije.

Darko Milanič FOTO: Luka Kotnik