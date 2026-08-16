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Nogomet

Jezni navijači: je bil gol Olimpije po pregledu VAR-a res regularen?

Ljubljana, 16. 08. 2026 11.40 pred 20 minutami 2 min branja 15

Avtor:
R.S.
Sporna situacija ob zadetku Olimpije.

166. slovenski nogometni derbi se je pred okoli 6000-glavo množico navijačev končal z rezultatom 1:1. V vodstvo so ob koncu prvega polčasa prek Jošta Urbančiča prišli Ljubljančani, končni rezultat pa je v zaključku tekme postavil rezervist Luka Zahovič. Sporen je bil zadetek Olimpije, ki je bil po pregledu video sodnika na koncu priznan, a bi po mnenju mnogih moral biti razveljavljen. Podobnega mnenja po tekmi je bil tudi trener vijoličastih Darko Milanič.

Prvi večni derbi v letošnji sezoni med ljubljansko Olimpijo in Mariborom se je končal z remijem, s katerim so bili na koncu bolj zadovoljni v taboru vijoličastih. Zmaji so povedli ob zaključku prvega polčasa, ko se je sam pred golom Ažbeta Juga po lepi podaji Dimitarja Mitrovskega znašel Jošt Urbančič, končni rezultat pa je ob zaključku tekme postavil Luka Zahovič, za katerega je bil to 75. gol v prvi slovenski ligi in prvi po 15. juliju 2020.

Sporna situacija ob zadetku Olimpije.
Sporna situacija ob zadetku Olimpije.
FOTO: Posnetek zaslona

Oči javnosti so bile po tekmi uprte predvsem v gol Olimpije, ki bi moral biti vsaj na prvi pogled zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Glavni delilec pravice Mateo Tozan je po zadetku nekaj trenutkov še počakal, nato pa po signalu iz VAR-sobe Mateja Juga zadetek Urbančiča tudi priznal. Kmalu po tekmi so po družbenih omrežjih začeli krožiti posnetki, ki namigujejo na prepovedan položaj ob zadetku Olimpije, pod njimi pa se je zvrstilo nešteto komentarjev privržencev Maribora, ki so izrazili svoje nezadovoljstvo nad končno odločitvijo sodnika.

Preberi še Milanič po derbiju: Igrali smo prepočasi in brez pravih idej

"Po še enem sodniškem darilu.; Saj ni zmagala Olimpija, zmagal je sodnik Jug, sramota.; Sodniška blamaža v korist Olimpije se nadaljuje.; Pol metra v prepovedanem položaju, VAR pa nič, takoj so nadaljevali. Lahko bi se vsaj delali, da so pregledovali, pa da ni bilo prepovedanega položaja. Še goljufati ne znajo.; Nedovoljeni položaj še slepi vidi. Delajo se norca s sojenjem.," so bili le nekateri izmed številnih komentarjev, ki so se zgražali nad priznanim zadetkom Olimpije.

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Luka Kotnik

O omenjeni situaciji je po tekmi na novinarski konferenci spregovoril tudi trener Maribora Darko Milanič. "Kaj naj rečem? O tem bodo verjetno sledile debate v medijih in ne bi veliko komentiral. Ko sem videl posnetek, se mi je zdelo, da je šlo za ofsajd. Toda zadetek je bil priznan in gremo naprej. Z jasnim zavedanjem, da moramo biti boljši. In smo lahko boljši," je o svojem videnju sporne situacije dejal strateg vijoličastih.

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KOMENTARJI15

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Lenart Čaubi
16. 08. 2026 12.30
Meni se je že med prenosom zdelo čudno kako, da ni so dosodili prepovedan položaj.
Odgovori
0 0
SLOVENSKI CHATGPT
16. 08. 2026 12.28
Po pritozbi bi morali sodnika suspendirati.
Odgovori
+1
1 0
Tami69
16. 08. 2026 12.21
Pa to moraš prijaviti vse sodnike in da jim Uefa da večno prepoved sojenja!
Odgovori
+3
3 0
Tami69
16. 08. 2026 12.19
Pa to moraš vse vpletene sodnike zapret! Če to ni prepovedan položaj potem pa res ne vem kdaj je? Kaj pomeni tista neka namišljena črta? Če je pa Urbancic veliko za njo?
Odgovori
+3
3 0
neropero
16. 08. 2026 12.18
Gol olimpije iz ofsajda. Sodnik jug(var) podlež!!!
Odgovori
+3
3 0
gullit
16. 08. 2026 12.16
Offside je bil viden že s prostim očesom, vsi so ga videli, tudi komentator. Samo var ne. A so sončev mrk gledali brez zaščite ali pa so goljufali, druge možnosti ni.
Odgovori
+2
2 0
gullit
16. 08. 2026 12.19
Škoda se dela prvi ligi s takimi goljufijami. Hočemo čim večji obisk na tekmah a taki dogodki so antireklama za ogled tekme. Kdo bo pa gledal to kuhinjo. Ne se norca delati. Odgovarjal pa spet ne bo noben.
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+2
2 0
alpheca 1
16. 08. 2026 12.16
TRUMP&JANKOVIC=VAR
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
16. 08. 2026 12.12
Zaradi izgredov navijačev bi moral nk Bežigrad naslednje tekme igrati pred praznimi tribunami.
Odgovori
+3
3 0
SLOVENSKI CHATGPT
16. 08. 2026 12.09
Fkrali so nas.
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
16. 08. 2026 12.06
NZS pač mora držati Lolimpijo Bežigrad v igri, drugače je konec z njo. Var pa itak vemo, da odloča, kakor komu paše.
Odgovori
+3
3 0
SLOVENSKI CHATGPT
16. 08. 2026 12.10
VAR je 100%. Sodnik, ki odloci na osnovi VAR-a pa je se vedno lahko “zmotljiv”…
Odgovori
+1
1 0
Banion
16. 08. 2026 11.57
tudi komentator tekme je videl prepovedan položaj, le sodnik ne, pred tekmo bi morali sodnikom pregledati vid in dati alkotest
Odgovori
+5
6 1
0523
16. 08. 2026 11.55
Pač, hočejo Olimpijo oživit. Ne more biti Janković brez prvoligaša.
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+7
7 0
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