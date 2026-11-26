Tekmo azijske Lige prvakov 2 med Al Džaziro in iranskim Gol Goharjem je zasenčil nenavaden sodniški incident, kakršnega na mednarodnih tekmovanjih ne vidimo pogosto. Vsaj na tem nivoiju. Vendarle gre za azijsko inačico Lige prvakov. Nasjvišjega ranga trekmovanja ... Glavni sodnik srečanja, Sirec Hanna Hattab, je bil namreč po prvem polčasu zamenjan, vlogo glavnega delivca pravice pa je prevzel četrti sodnik Ammar Abu Alou.
Do zapleta je prišlo v 32. minuti, ko je Hattab po prekršku enega od branilcev Al Džazire rumeni karton pokazal vratarju Ersinu Destanogluju. Odločitev je sprožila burne proteste domačih nogometašev in strokovnega štaba, zaradi česar je bila tekma za približno štiri minute celo prekinjena.
Po poročanju iranskega portala Varzesh 3 naj bi se predstavniki obeh klubov med srečanjem pritoževali nad nenavadnim vedenjem sodnika. Pojavile so se celo trditve, da naj bi bil Hattab pod vplivom alkohola, vendar te navedbe za zdaj niso bile uradno potrjene.
Nezadovoljstvo naj bi bilo največje v taboru Gol Goharja. Iranski klub je po poročanju medijev med odmorom Azijsko nogometno zvezo (AFC) obvestil, da igralci ne bodo nadaljevali tekme, če bo Hattab ostal na igrišču. Po polčasu je sledila nenavadna odločitev. Glavni sodnik se ni vrnil na zelenico, njegovo nalogo pa je prevzel četrti sodnik. AFC razlogov za menjavo za zdaj ni uradno pojasnila.
Al Džazira je na koncu slavila z 1:0. Edini zadetek na srečanju je dosegel Talisca, vendar je rezultat ostal v senci dogajanja okoli sodniške ekipe. Primer bi lahko dobil tudi nadaljevanje zunaj igrišča. Iranski pravni strokovnjak Houshang Nasirzadeh je ocenil, da bi v določenih okoliščinah lahko prišlo celo do postopka za razveljavitev rezultata.
Dokler se AFC uradno ne oglasi, ostaja odprto vprašanje, zakaj je bil sodnik sredi tekme zamenjan in ali imajo odmevne obtožbe kakršnokoli dejansko podlago.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.