Je Guardiola že sprejel odločitev o novi službi? Brazilija kliče ...

Po bolečem porazu sredi tedna v obračunu 4. kroga elitne Lige prvakov proti lizbonskemu Sportingu (1:4) so se znova pojavile govorice o morebitnem odhodu katalonskega strokovnjaka Josepa "Pepa" Guardiole s klopi Manchester Cityja.

Meščanom trenutno sicer ne gori pod nogami, a predstave, ki jih kažejo v zadnjem obdobju, so daleč od šampionskih. Za navijače sinjemodrih je bil še posebej boleč že omenjen zadnji poraz v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, ko so sredi portugalske prestolnice morali priznati premoč nekdanjemu klubu Cristiana Ronalda. Čeprav je s Cityjem v preteklosti osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, in tako še naprej uživa (maksimalno) podporo vodilnih mož kluba, očitno Guardiola sam razmišlja o potencialni spremembi delovnega okolja.