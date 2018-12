Je Iniesta že dobil svojega naslednika?

Gre za 19-letnega Riquija Puiga, ki je s podajo za četrti in obenem zadnji zadetek za 'blaugrano' ob zmagi proti Leonesu v kraljevem pokalu (4 : 1) in s še nekaterimi posamičnimi vložki dvignil na noge tribune slovitega Camp Noua.



V Barceloni si že manejo roke, saj so prepričani, da so dobili novega Andresa Iniesto; ob tem pa zadovoljno poudarjajo, da bo prvi zvezdnik moštva Lionel Messidobil odličnega soigralca pri kreaciji igre, saj gre za hitrega, prodornega nogometaša z izjemnim tehničnim znanjem in pregledom nad igro. "Od Puiga v prihodnje veliko pričakujemo. Fant poseduje izjemen potencial, ki pa ga bo razvil le s trdim in vztrajnim delom,"svojega novega varovanca hvali trener Barcelone Ernesto Valverde.