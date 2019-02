Je Juve v krizi? Ronaldo pomirja: Smo samozavestni

Nogometaši Juventusa so prvič v letošnji sezoni ostali brez zmage na dveh zaporednih tekmah. Najprej jih je sredi tedna v pokalu šokirala Atalanta in končala njihove sanje o morebitni peti zaporedni pokalni lovoriki. V 22. krogu italijanske Serie A pa jim je 20. prvenstveno zmago v 94. minuti preprečila Parma, ki je po zaslugi Gervinha prišla do velike točke v Torinu.

Cristiano Ronaldo je bil z dvema goloma in asistenco prvo ime Juventusa, a vseeno to ni bilo dovolj za zmago Torinčanov.

Juve je sicer proti Parmi popolnoma prevladoval in po uri igre vodil že z 2 : 0. Parma je nato znižala, a je Juve po zaslugi Cristiana Ronaldaznova povedel z dvema goloma prednosti, a je za šok v Torinu z dvema goloma v zaključku poskrbel Gervinho. Po tekmi je sicer Ronaldo, ki je bil z dvema goloma in eno asistenco znova prvi mož črno-belih, italijanskih medijem zatrdil, da v moštvu ni nikakršne panike po dveh slabših rezultatih. Portugalec je sicer na omenjeni tekmi dosegel že 16. in 17. prvenstveni gol v letošnji sezoni in je znova sam na vrhu lestvice strelcev. Juventus pa ima po šele tretjem remiju v sezoni, devet točk naskoka pred drugouvrščenim Napolijem.

RONALDO

"Seveda sem zadovoljen, ker sem znova dosegel dva gola, nikakor pa nisem zadovoljen z rezultatom tekme. A to je nogomet. V zadnjih minutah smo nekoliko popustili in jim prepustili pobudo in Parma ima dovolj kvalitetno moštvo, da so to znali kaznovati. Mislim da zadnji tekmi nista pokazatelj, da smo padli v formi. Še naprej smo sproščeni in se ne obremenjujemo z mnenjem drugih. Samozavestni smo in verjamemo v naše moštvo. Vemo, kakšne so naše kvalitete kot tudi kvalitete trenerja in njegovih pomočnikov, ne skrbi nas,"je povedal Ronaldo, ki bo seveda upal, da vseeno s soigralci ne pade v formi, saj že kmalu sledita pomembni tekmi v Ligi prvakov, kjer se bo Juventus v osmini finala pomeril z madridskim Atleticom našega Jana Oblaka.

LIGA PRVAKOV