Je Koeman odgnal Messija? 'Če ostaneš v klubu, je konec s tvojimi privilegiji'

Lionel Messije vodstvu Barcelone po faksu poslal sporočilo, da želi enostransko odpoved pogodbe. Messijevi odvetniki so katalonskemu velikanu po faksu poslali sporočilo, da njihov klient želi enostransko prekinitev pogodbe v skladu s klavzulo, ki se je iztekla 10. junija. V slovitem katalonskem klubu menijo, da ima 33-letni Argentinec veljavno pogodbo z njimi do 30. junija 2021. A duh je že ušel iz steklenice in zdi se, da je Messijeva odločitev dokončna. Južnoameriški nogometni čarodej v dresu blaugrane je že opravil pogovor z novim trenerjemRonaldom Koemanom in mu dejal, da svojo prihodnost v večji meri vidi drugod kot v katalonski prestolnici. "Na to razmišljanje oziroma na to odločitev pa je vplival prav pogovor Koemana z Messijem, v katerem naj bi Nizozemec navrgel nekaj smernic, ki Messiju niso bile všeč," piše argentinski časnik Diario Ole. "Messi je ob začetku pogovora dal Koemanu vedeti, da je trenutno bolj zunaj kluba kot v njem, a takrat končne odločitve še ni sprejel. Ta je padla po Nizozemčevih besedah, ki so kapetana gavčev močno razjezile. Koeman naj bi mu dejal, da je, če bo ostal, konec z njegovimi privilegiji v slačilnici in da je treba gledati na klub in ne na posameznike. Zatrdil mu je še, da glede tega ne bo fleksibilen, saj bo gledal zgolj in samo interese ekipe in kluba," še sporoča argentinski časnik.