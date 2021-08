'Je Maribor izbral pravo pot? Bom raje tiho.'

Skoraj poldrugo desetletje je bil Zlatko Zahović alfa in omega NK Maribor, zdaj je že poldrugo leto v "nogometni penziji", a pravi, da vrata za povratek v nogometni svet ostajajo priprta. Še vedno spremlja, pravi, da iskreno navija za vijoličaste, zato ga tudi veseli, da so dobro krenili v to sezono slovenskega prvenstva. "Ne veseli pa me, da takoj, ko se dvigne raven, govorim o evropskih tekmovanjih, derbiju, odigrajo slabo. In tu je, to moram povedati, roka trenerja zelo pomembna. Do sedaj je nismo videli."

Varovanci Simona Rožmana so iz kvalifikacij za konferenčno ligo že izpadli, vsaj v to, možnosti imajo celo za preboj v Ligo Evropa, pa so se že uvrstili nogometaši Mure: "Če želiš igrati v Evropi, moraš imeti znanje, znanje in še enkrat znanje. In Mura ga ima v obliki trenerja Anteja Šimundže. Ko imaš znanje, imaš tudi zmagovalno miselnost, ki jo prenašaš na igralce," pove priljubljeni 'Zaho' o slovenskih prvakih in njihovega trenerja, za katerega je, kot pravi, med prvimi vedel, kakšen potencial ima, uvrsti med elito: "Evropa dela razliko, Šimundža je zdaj v družbi najboljših slovenskih trenerjev – Bojana Prašnikarja, Dareta Milaniča, Matjaža Keka in Srečka Katanca."