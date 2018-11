Je Martinez trajnejša rešitev za vročo klop Reala?

Martinez zanikal stik z Realom

Slednji je v pogovoru za belgijske medije sicer zanikal kakršen koli stik z vodstvom madridskega Reala, toda kjer je dim, je tudi ogenj, pravi slovenski pregovor. "Ne bi želel tratiti vašega in mojega časa. Sem ponosni selektor belgijske reprezentance in to je v tem trenutku najpomembnejše," je uvodoma dejal Martinez. A na vztrajno nagovarjanje avtorja članka časnika VTM Nieuws, naj se izjasni glede morebitne ponudbe Florentina Pereza, je Martinez še odločneje odvrnil:



"Kdor koli bo želel vzpostaviti stik z menoj, se bo moral najprej obrniti na odgovorne može v Nogometni zvezi Belgije. Z njimi imam zelo korekten odnos, ki ga pod nobenim pogojem ne želim zavreči. Ne glede na to, ali gre za Real ali kateri koli drug nogometni kolektiv na svetu, bom najprej vedno na voljo Belgijcem, ki so od prvega dne sodelovanja zelo korektni do mene. Šele potem bom pripravljen za morebitne pogovore na klubski ravni."