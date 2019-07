Je Messi res jezen na Griezmanna? 'Suarez me je poklical, Leo še ne'

"Vse skupaj se je začelo slabo, saj sem na prvem treningu dvakrat dobil žogo skozi tunel (med nogama, op. p.). Prvič je to storil Rakitić. Na srečo sem se že naučil lekcije," se je svojega prvega dne v šali spomnil Francoz. "Kar se tiče klicev, Messi me še ni poklical, Suarez pa me je. Čestital mi je in mi izrekel dobrodošlico," je odgovoril Antoine Griezmann , potem ko so ga novinarji pobarali, v kakšnih odnosih je z novimi soigralci, saj naj bi bil del moštva nanj jezen, ker je Barco v videoposnetku grdo zavrnil pred letom dni. Eden od 'krivcev' za lanski 'ne' Barci je bil zagotovo tudi trener Atletica Diego Simeone , s katerim je Francoz v odličnih odnosih."Zame je bil vedno več kot le trener. Najini ženi sta prijateljici, najina sinova tudi. Diego je bil zelo pomembna oseba v mojem življenju, tako na športni kot življenjski poti," je razložil Griezmann.

Pred prvo tekmo v dresu Barcelone – v noči na torek ga v neposredni bližini Saitame čaka spopad s Chelseajem – je že povlekel primerjave z nekdanjim klubom Atleticom. "Pri Atleticu se napada veliko bolj hitro, v Barceloni pa je več potrpljenja z žogo. Takšen način igre mi je všeč in mislim, da k temu lahko veliko doprinesem," je pojasnil Francoz. Na to, da naj bi zveza odprla preiskavo v povezavi z odkupno klavzulo (Atletico zahteva dodatnih 80 milijonov, češ da je do dogovora s Katalonci prišlo, še preden je odkupna klavzula z 200 milijonov evrov padla na 120), pa je nova številka 17 v Barceloni odgovorila: "Nekaj mi je prišlo na ušesa, toda ne želim tega pogrevati. V Atleticu sem dal vse od sebe in to je bil moj dom vrsto let. Sem zelo miren."

Griezmann je še vedno mnenja, da je ob slovesu od Atletica vse storil prav. "Da, storil sem vse, kar sem lahko. Tako s Cholom (trenerjem, op. p.), kot s soigralci in navijači. Želel sem si raziti v dobrih odnosih, toda vse ostalo je njihova stvar,"je razložil francoski napadalec, ki je s Francijo lani osvojil naslov svetovnih prvakov na mundialu v Rusiji.