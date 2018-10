Je Mourinho našel odrešitelja? Zlatan bi se lahko vrnil na Old Trafford!

Štiri zmage, en remi in kar trije porazi - to je izkupiček Manchester United v uvodnih osmih krogih angleške Premier League. Vragi so zbrali 13 točk, kar je 7 manj od vodilne trojice Manchester City, Chelsea in Liverpool. Navijači niso razočarani zgolj zaradi slabih rezultatov, temveč tudi zaradi neatraktivne igre, ki jo na začetku letošnje sezone goji njihov klub pod vodstvom karizmatičnega Joseja Mourinha. Branilci delajo 'osnovnošolske' napake, napadalci pa so nerazpoloženi. Otoški mediji veliko pišejo tudi o razkolu med igralci in trenerjem, najbolj odmeven je zagotovo ta med Paulom Pogbajemin Mourinhem, ki naj ne bi imela nikakršnega odnosa več. Mnogi rdečim vragom očitajo tudi to, da v slačilnici nimajo pravega vodje, tistega, ki bo povzdignil glas, ko je to potrebno in motiviral soigralce, ko izgubijo tekmo. Po poročanju ameriškega ESPN, naj bi se Mourinho že sestal z vodstvom kluba in jih zaprosil, da storijo vse, da v januarskem prestopnem roku nazaj na Old Trafford pripeljejo Zlatan Ibrahimovića. Spomnimo, Šved je med leti 2016 in 2018 že igral za rdeče vrage in v 33-ih nastopih dosegel 17 golov, ter bi eden ključnih igralcev, da so nogometaši Uniteda v prvi sezoni, od kar je na klop sedel Mourinho, osvojili tri lovorike. V sezoni 2016/17 so namreč osvojili angleški superpokal, ligaški pokal, ter Ligo Evropa in ponovno uvrstili v Ligo prvakov. Ibrahimovićev doprinos bi bil bistveno večji, če se sedaj 37-letni Šved, ne bi poškodoval ob koncu omenjene sezone. Na tekmi četrtfinala Lige Evropa si je namreč strgal kolenske vezi in bil skoraj pol leta odsoten z zelenic. Po poškodbi se ni uspel vrniti v začetno enajsterico in je sporazumno prekinil pogodbo s klubom in se podal onstran Atlantika, kjer je okrepil Los Angeles Galaxy.