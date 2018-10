Je na Camp Nouu 'počilo'? Govori se o razdoru med Messijem in Piquejem

V oddaji El Chiringuito so se v ponedeljek zvečer razgovorili o domnevno "popolnem razdoru" med Lionelom Messijemin Gerardom Piquejem, prvim strelcem in prvim kapetanom kluba ter nogometašem, ki ima zaradi katalonske krvi na Camp Nouu poseben status. Spor med nogometašema, ki sta prvič skupaj zaigrala že v mladinskem pogonu Barcelone, med člani pa od leta 2008 naprej, naj bi se še poglobil v zadnjih tednih, ko so se močno poslabšali rezultati v španskem prvenstvu, kjer Katalonci sicer še vedno držijo prvo mesto.