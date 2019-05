Je nov evropski neuspeh katalonskega ponosa začetek konca izjemne ere?

Ne le, da so nogometaši Barcelone z Anfielda odkorakali potolčeni do nog in osramočeni kot že dolgo ne, temveč je po mnenju mnogih poznavalcev razmer v katalonskem gigantu prišel trenutek za podrobnejšo analizo trenutnega stanja in morda eno največjih prelomnic v zgodovini kluba. Ta naj bi pomenila tudi začetek konca neke izjemne ere.

Ere, ki je zagotovo zaznamovala določeno obdobje v evropskem in posledično svetovnem nogometu. Obdobje, ki se je začelo pisati sredi poletja pred 11 leti, ko je tedaj trenerski začetnik Josep "Pep" Guradiola stopil v velike čevlje nizozemskega stratega Franka Rijkaarda.



Slednji je pred tem leta 2006 z brazilskim virtuozom Ronaldinhom in kamerunsko 'kobro' Samuelom Eto'ojem v glavnih vlogah pokoril nogometno Evropo, s čimer je napovedal nova razmerja moči v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Nato pa je prišla že omenjena nogometna simfonija, poezija, če želite, v obdobju Pepa Guardiole, ki je štiri polne sezone jadral na krilih izjemnih 'produktov' iz slovite La Masie, na čelu katere je bil in še vedno je eden redkih, ki je ostal zvest Barcinemu grbu, argentinski superzvezdnik Lionel Messi. Imena, kot so Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Victor Valdes, Sergio Busquets, Jordi Alba, Dani Alves in ostali, so nogometno igro izpopolnili do ravni, ko jim je lahko sleherni ljubitelj nogometa, ne glede na svoje navijaške preference, le zaploskal in se jim priklonil. Bila je to era 'totalnega' nogometa, nogometa za dušo in tiste nogometne sladokusce, ki so uživali v podobnih mojstrovinah žal že pokojnega Johana Cruyffa, Diega Armanda Maradone in ostalih iz plejade zvezdnikov v 70. oziroma 80. letih prejšnjega stoletja.





Messi eden poslednjih Mohikancev

Potem ko je Barcelona med letoma 2008 in 2012 osvojila vse, kar se je osvojiti dalo v tekmovanjih, v katerih je nastopala, so se (razumljivo) vrste šampionske generacije nogometašev 'Blaugrane' počasi, a vztrajno začele redčiti. Bodisi zaradi starosti ključnih mož bodisi zaradi novih usmeritev klubskega vrha, ki se je zavedal, da omenjeni zvezdniki ne bodo mogli v nedogled kljubovati zobu časa. S prihodom Neymarja jr.-ja pred slabimi šestimi leti, ki je naslednje štiri sezone do odhoda k Paris Saint Germainu ob Messiju in Luisu Suarezu tvoril izjemen napadalni trojec, je 'Barca' še enkrat osvojila najžlahtnejšo evropsko klubsko lovoriko (2015). Nato pa je sledil rezultatski padec v Ligi prvakov, medtem ko so varovanci Luisa Enriqueja in kasneje Ernesta Valverdeja bolj ali manj še vedno prevladovali v domačih tekmovanjih.



Lanski potop na povratnem četrtfinalnem obračunu proti Romi, potem ko je ta po prvi tekmi na Camp Nouu zaostajala za (velike) tri zadetke, je bil prvi pokazatelj, da se neka nova, precej bolj pragmatična Barcelona, kljub še vedno strelsko razpoloženemu, a vse starejšemu Messiju, nahaja na poti nujne prenove igralskega kadra. Dejstvo je, da je kar šesterica članov iz začetne enajsterice 'Blaugrane' z zadnjega evropskega pogroma na Anfield Roadu že vstopila v četrto desetletje svojih življenj, kar v sodobnem vrhunskem nogometu ne pomeni nujno upada psihofizičnih zmogljivosti, toda v primerjavi s fizično superiornimi in uspehov lačnimi prodirajočimi mladeniči iz vrst Liverpoola, je 'Messijeva garda' predvsem v drugem polčasu delovala povsem nebogljeno in iztrošeno.





