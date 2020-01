Je Olimpijin albanski reprezentant že odigral zadnjo tekmo v zeleno-belem?

Albanski reprezentant Endri Čekiči, sicer produkt zelo znane akademije zagrebškega Dinama, ki je v tej sezoni tako dobro nastopil v Ligi prvakov in je bil vse do zadnjega kroga skupinskega dela celo v poziciji, da sam odloča o napredovanju v osmino finala, je v dosedanjem delu slovenskega prvenstva zabil sedem golov, ob tem pa ima še pet asistenc. Čekiči, ki je ves čas na seznamu albanske reprezentance, se je v Ljubljani odlično znašel, kar tudi sam rad pove, a je veliko vprašanje, če bo v zeleno-belem dresu nastopil tudi v spomladanskem delu sezone. Morda pa je zadnja tekma prvega dela proti Domžalam hkrati tudi poslednja za 22-letnega Čekičija, ki ima, po zanesljivih informacijah, vsaj štiri resne ponudbe. Dve prihajata s Pirenejskega polotoka, gre za španskega prvo in drugoligaša, tretja iz tabora poljskega elitnega prvoligaša, četrta pa z Apeninskega polotoka. Vse so finančno veliko ugodnejše od te, ki jo ima pri Olimpiji, tako da so najverjetneje njegovi dnevi v Ljubljani že šteti ...



Še nič otipljivega o odhodu predsednika Milana Mandarića in prodaji kluba

V zadnjih dneh se je v medijih pojavilo veliko informacij, ki se nanašajo na pogovore o prihodnosti NK Olimpija in ki temeljijo predvsem na ugibanjih. Iz tabora jesenskih prvakov prihaja informacija, da pogovori s potencialnimi vlagatelji še trajajo, zato ne morejo povedati nič novega in nič dokončnega ...