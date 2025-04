Je poškodovani Haaland že odigral zadnjo tekmo sezone?

Povsem točne diagnoze in s tem povezanega načrta okrevanja pri nogometašu še ni, v klubu pa upajo, da bo Erling Haaland še pred koncem sezone vendarle lahko spet zaigral. "Zdravniki so mi rekli, da bo manjkal pet do sedem tednov. Upam, da bo ob koncu sezone do klubskega svetovnega prvenstva spet pripravljen," je o nogometašu še povedal Pep Guardiola, ki s svojimi varovanci v letošnji sezoni ostaja le še v boju za FA pokal.

Manchester City je v domačem tekmovanju z 28 točkami na petem mestu in že dolgo ne sodeluje v borbi za naslov prvaka, kjer izjemno kaže Liverpoolu, ki ima pred sinje modrimi 22 točk prednosti, pred drugim Arsenalom pa 12 točk. Do konca sezone je še devet krogov, Manchester City pa bo zadnjo tekmo odigral 25. maja, ko bi se po napovedih zdravnikov Haaland že lahko vrnil, vprašanje pa je, kako bo meščanom takrat kazalo na lestvici in ali bo norveškega napadalca smiselno tvegati.

Hitro po koncu sezone se bodo nogometaši številnih velikanov ponovno zbrali in začeli s pripravami na klubsko svetovno prvenstvo. Nogometaši Manchester Cityja bodo omenjeno tekmovanje začeli z dvoboji proti Wydadu (18.6.), Al Ainu (23.6.) in Juventusu (26.6.).