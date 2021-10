Je projekt SP na vsaki dve leti že mrtev? Infantino se je ob hudem pritisku potegnil nazaj

Spomnimo: v preteklem tednu se je Infantino pridružil sestanku, ki ga je imel predsednik Uefe Aleksander Čeferin s članicami krovne evropske nogometne zveze. Kar nekaj vplivnih zvez je jasno izrazilo, da si takega formata svetovnega prvenstva ne želijo. Med njimi so bili tudi nemška, španska, italijanska in portugalska zveza, ki so kategorično zavrgle Infantinov projekt. Med manj vplivnimi so 'ne' rekle tudi finska, škotska, švicarska in romunska zveza. Prvenstvo se na vsake štiri leta igra že od leta 1930 in večina evropskih nogometnih članic si želi, da tako tudi ostane. A ne le evropske, proti mundialu na vsaki dve leti se je izrekel tudi Conmebol (Južnoameriška nogometna zveza) ter Azijska zveza. Infantinov projekt bi teoretično sicer lahko zaživel tudi s podporo drugih zvez, a težko je verjeti, da bi bila Fifa 'gluha' na besede Uefe in Conmebol, ki se lahko kot edini od krovnih organizacij pohvalita s svetovnimi prvaki.

"Hvala za vaše komentarje in kritike, saj le tako lahko napredujemo," je na sestanku z evropskimi predstavnicami dejal Gianni Infantino. "Moja vloga na mestu predsednika Fife je olajšati dialog in sodelovanje, nisem tisti, ki se bo odločil, tisti, ki odločate, ste vi," je žogico umiril Infantino, poroča Around the Rings. Infantino je napovedoval, da se bo 20. decembra dokončno zapečatila usoda tega projekta. "Želimo si konsenza in strinjanja z vsemi vpletenimi. Lahko si predstavljate, kako težka je ta naloga za predsednika Fife. Pomembno je, da pridemo do skupnega zaključka do 20. decembra," je še dodal Infantino.