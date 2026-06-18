Je Ronalda še smiselno obdržati v igri? 'Ko iščeš gole, potrebuješ Cristiana'

Portugalski nogometaši so si zagotovo predstavljali, da bodo imeli po obračunu z Demokratično republiko Kongo v prvem krogu svetovnega prvenstva na svojem računu tri točke. Status favorita so v uvodnih minutah potrdili in povedli, toda Afričani so z borbeno predstavo v izdihljajih prvega polčasa dosegli svoj sploh prvi zadetek na mundialih, izid pa uspešno pripeljali do zadnjega sodnikovega žvižga.

Selektor Portugalcev Roberto Martinez je po grenkem remiju poudarjal, da si rezultata ne jemlje preveč k srcu. "Svetovno prvenstvo je turnir, na katerem se take stvari dogajajo. Na začetku predstave na zelenici še niso na tisti najvišji ravni. Spomnimo se, na zadnjem mundialu v Katarju je Argentina izgubila proti Savdski Arabiji, nato pa zmagala. Leta 2010 je Španija izgubila proti Švici, na koncu pa slavila."

Roberto Martinez FOTO: Profimedia

52-letni Španec ni znal točno pojasniti, kje se je zalomilo. "Začeli smo zelo, zelo dobro, na solidni ravni, imeli smo nadzor, si ustvarjali priložnosti, dosegli gol. Doseganje gola nam običajno pomaga, da še naprej nadzorujemo igro in poskušamo doseči še drugi gol, a tokrat je imelo ravno nasproten učinek. Poskušali smo obdržati posest, a nismo prišli do gola. Kongu smo dali priložnost, da ponovno postavi svojo obrambno strukturo, pripravi protinapad in izgubili smo veliko globine," je razmišljal po tekmi, obenem pa hvalil tudi trdoživost nasprotnika.

Forma Cristiana Ronalda poraja številna vprašanja ...

Številni so po remiju s prstom pokazali tudi na prvega zvezdnika Portugalcev Cristiana Ronalda. Ta je bil tokrat na zelenici brez učinka: strela na gol ni vpisal, izkazal se ni niti s podajami, žoge pa se je na celotnem obračunu dotaknil le 25-krat.

Statistika Cristiana Ronalda na tekmi proti Demokratični republiki Kongo FOTO: Sofascore.com

Martinez je tako pričakovano moral odgovarjati tudi na vprašanja, ali ne bi bilo bolje, če bi Ronalda poslal na klop, strateg Portugalcev pa je vztrajal pri svojem. "Nima smisla, da bi najboljšega strelca na svetu izločili iz tekme, na kateri potrebujemo gole," je svojo odločitev zagovarjal portugalski selektor. "V takih trenutkih so Cristianove izkušnje v kazenskem prostoru pomembne – pomemben je način, kako privablja branilce, način, kako lahko izkoristimo prostor. Vsak igralec ima svojo odgovornost, vsak doda delček kakovosti na igrišču in jasno je, da ko iščeš gole, moraš imeti Cristiana na igrišču."

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Ronaldo: Še veliko je do konca

Ronaldo je po tekmi le odkorakal mimo novinarskih mikrofonov v mešani coni, kratko izjavo je dal le portugalski televiziji Sport TV: "Kaj je manjkalo? Nič ni manjkalo, takšen je nogomet. Portugalska bi lahko zmagala, lahko pa bi tudi izgubila. Lahko bi se izteklo v obe smeri," je bil skromen v svojem odzivu. Se je pa 41-letnik kasneje navijačem oglasil prek družbenih omrežij. "Ni bil začetek, ki smo si ga želeli, ampak še veliko časa je do konca. Dvignimo glavo in se osredotočimo na naslednjo tekmo," je zapisal na svojem Instagram profilu.

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In naslednja tekma Ronalda in druščino čaka v torek, pomerili se bodo z Uzbekistanom, v nedeljo pa jih čaka še Kolumbija.