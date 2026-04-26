'Salah je že odigral zadnjo tekmo za Liverpool'

Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Zmaga Liverpoolčanov proti Crystal Palaceu je terjala svoj davek. V 59. minuti je Mohamed Salah zaradi poškodbe stegenske mišice v bolečinah odkorakal z zelenice. Resnost poškodbe ostaja neznanka, toda lahko bi se zgodilo, da je Egipčan, ki poleti zapušča Liverpool, že sklenil nastope v letošnji sezoni in s tem tudi nastope v dresu Redsov. Na to možnost je pomislil tudi njegov trener Arne Slot. "Glede na to, kako je odšepal z zelenice, me je prešinila misel, da bi lahko bila njegova zadnja tekma za ta klub," je po koncu tekme priznal Nizozemec.

Tudi nekaj ur kasneje še ni imel odgovora, ali bo Salah letos še stopil na zelenico. "Najboljši odgovor, ki ga lahko dam, je 'ne vem'. Moramo še počakati in videti, kako je z njegovo poškodbo in ali se bo lahko vrnil v igro." Sezona angleškega prvenstva se namreč konča že čez štiri tedne, zato dolgoletni napadalec Redsov nima na voljo prav veliko časa za okrevanje, nizozemski strateg pa kljub temu upa na najboljše. "Kar vem o Salahu, je, da je v vseh teh letih tako dobro skrbel za svoje telo, da bo lahko okreval kar najhitreje," je dodal Slot.

Da je klubska sezona za Egipčana že končana, pa je zatrdil direktor egiptovske reprezentance Ibrahim Hasan. "Salah bo moral zaradi poškodbe zadnje lože moral počivati štiri tedne. Ni pa strahu, da bi izpustil svetovno prvenstvo," je dejal. Salah je barve Liverpoola oblekel leta 2017, z Redsi pa osvojil dva naslova angleških prvakov, zmago slavil v Ligi prvakov in na svetovnem klubskem prvenstvu, osvojil pa še Uefin superpokal, angleški FA pokal, dva pokala EFL in Community Shield. Na 435 tekmah je dosegel 257 golov, kar ga uvršča na tretje mesto v zgodovini kluba. Liverpool v letošnji sezoni čakajo še štiri tekme: 3. maja se bodo pomerili z Manchester Unitedom, 9. maja s Chelseajem, 17. maja z Aston Villo, teden kasneje pa jih čaka še sklepni obračun z Brentfordom.