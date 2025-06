'Briga me za tekmo, moje misli so pri svojcih žrtev v Grazu'

Gladka zmaga avstrijskih nogometašev proti nebogljenemu San Marinu v okviru kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika, je povsem razumljivo ostala v senci torkove tragedije, ki ni šokirala le prebivalke in prebivalce Graza, kjer se je zgodil nepojmljiv pokol s številnimi žrtvami, temveč ves svet.

Omenjeni dogodek je med drugimi globoko pretresel kapetana izbrane vrste naših severnih sosedov Marka Arnautovića, ki je bil po zanesljivi zmagi precej slikovit, ko je govora o pomembnosti kvalifikacijske preizkušnje v Serravalleju. "J**e se mi za to tekmo, moje misli so pri svojcih žrtev v Grazu. Ali se mi sploh zavedamo, da živimo v trenutku, ko nikjer nisi več varen. To je zelo frustrirajoče," je v mikrofon Servus TV-ja izjavil vidno pretreseni Arnautović.

"O takšnih stvareh se sploh ne bi smeli pogovarjati, a na žalost so takšne in drugačne tragedije postale že del našega vsakdana. Skrbi me, resnično me skrbi, kaj nam prinaša jutrišnji dan," je še dodal kapetan avstrijske reprezentance.