Je šel trener Šeška predaleč? 'Včasih sovražim svoje igralce'

Nogometaši Manchester Uniteda so med tednom izgubili v drugem krogu angleškega ligaškega pokala, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk izločil četrtoligaš Grimsby. Že po tisti tekmi je portugalski trener Ruben Amorim presenetil z določenimi izjavami, nič pa se ne more primerjati z njegovo novinarsko konferenco pred domačo tekmo angleškega prvenstva proti Burnleyju.
"Včasih sovražim svoje igralce, včasih jih obožujem. Včasih želim zapustiti klub, včasih ostati 20 let. Včasih sem rad s svojimi nogometaši, včasih ne želim biti z njimi. Včasih sovražim svoje otroke. Takšen bom še naprej, to se ne bo spremenilo," je dejal Amorim, čigar izjave na Otoku zelo odmevajo.
Manchester United, od poletja novi delodajalec Benjamina Šeška, je v novi sezoni še brez zmage. Na uvodni prvenstveni tekmi so izgubili proti Arsenalu, teden dni kasneje remizirali s Fulhamom, nazadnje pa, kot že rečeno, izgubili proti malčku iz Cleethorpesa, ki igra v četrti angleški ligi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.