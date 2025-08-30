Svetli način
Nogomet

Je šel trener Šeška predaleč? 'Včasih sovražim svoje igralce'

Manchester, 30. 08. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
10

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je na novinarski konferenci pred današnjo tekmo s svojimi odgovori šokiral nogometno javnost. Trener, ki v tej sezoni še nima zmage, je med drugim povedal, da včasih resnično želi zapustiti klub in dodal, da občasno sovraži svoje varovance. Kako bo to vplivalo na vzdušje v garderobi?

Ruben Amorim
Ruben Amorim FOTO: Profimedia

Nogometaši Manchester Uniteda so med tednom izgubili v drugem krogu angleškega ligaškega pokala, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk izločil četrtoligaš Grimsby. Že po tisti tekmi je portugalski trener Ruben Amorim presenetil z določenimi izjavami, nič pa se ne more primerjati z njegovo novinarsko konferenco pred domačo tekmo angleškega prvenstva proti Burnleyju.

Preberi še Šeško in Manchester United: se je Slovenec odločil narobe?

"Včasih sovražim svoje igralce, včasih jih obožujem. Včasih želim zapustiti klub, včasih ostati 20 let. Včasih sem rad s svojimi nogometaši, včasih ne želim biti z njimi. Včasih sovražim svoje otroke. Takšen bom še naprej, to se ne bo spremenilo," je dejal Amorim, čigar izjave na Otoku zelo odmevajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manchester United, od poletja novi delodajalec Benjamina Šeška, je v novi sezoni še brez zmage. Na uvodni prvenstveni tekmi so izgubili proti Arsenalu, teden dni kasneje remizirali s Fulhamom, nazadnje pa, kot že rečeno, izgubili proti malčku iz Cleethorpesa, ki igra v četrti angleški ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AntiViola
30. 08. 2025 13.30
Boljšega trenerja od Ten Haga in Amorima ne moreš dobit. Ni problem v igralcih in trenerju. Propadajo k Jugoslavija pa menajo celo ekipo na pol leta. Tko bojo 2029 z Grimsby townom skupaj igrrali v 4.ligi
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
30. 08. 2025 13.40
+1
Simeone je baje tik pred koncem službe pri Atletih. Bral sem o tem, da je prišlo do hudega spora po zadnji tekmi, in, da je pripravljen it v Man Utd. Če ta zadeva dejansko drži, bi to bilo resnično super za Man Utd. Simeone bi pasal v sistem.
ODGOVORI
1 0
anko46
30. 08. 2025 13.53
Simeone super trener? Mogoče nekaj let nazaj. Zdaj ga je kot Mourinha čas povozil. Njegov nogomet je negledljiv, dolgočasen. Sami rezultati pričajo o tem. Za Šeška upam, da ne pride
ODGOVORI
0 0
komarec
30. 08. 2025 13.27
+1
Če svoje igralce sovražiš nimaš tam kaj počet.
ODGOVORI
1 0
cripstoned
30. 08. 2025 13.22
+3
Ni od trener za anglesko ligo in united...preprosto..
ODGOVORI
3 0
Mučenik
30. 08. 2025 13.21
glede na govorne norme, kaj lahko rečeš in kaj ne bi se pri meni ukvarjal z športom samo še preko teveja..........
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
30. 08. 2025 13.19
Sem gledal zadnjič nekaj deset minut. Igrali so kot da bi bili v gledališču. Jz mu ne zamerim, saj ima kr prav.
ODGOVORI
0 0
kritika1
30. 08. 2025 13.58
Ampak oprostite, on sestavi ekipo, on ekipo pripravi na tekmo, on vodi igro, igralci so samo izvajalci njegovih zamisli. Če pa temu ni tako, potem pa trenerja sploh ne potrebujejo. Veste to je tako kot če bi hoteli imeti ansambel, ki bo igral narodno zabavno glasbo, potem pa na mesto prve harmonike postavite bobnarja, na mesto pevca opernega pevca, na mesti kitarista pa saksofonista. Kako bi to zvenelo si lahko samo predstavljamo in točno to se dogaja v MU. Vi lahko v napad postavite Messija, Ronalda in še onega starega Ronalda v najboljši formi ampak če obramba in sredina ne pripeljeta žoge preko sredine se zgodba ne bo končala dobro. Gledam ocene igralcev in Bruno je tam v vrhu, ja statistično res sodi v vrh, po dejanskem učinku pa zelo proti dnu.
ODGOVORI
0 0
mitja999
30. 08. 2025 13.17
In kaj je tu narobe... Ne cel svet se ves cas ljubi...in ne tudi vas partner/ka ali otrok vas nikoli ne vrzejo iz tira ne.... Vse je popolno. Tip je iskreno povedal... Kapo dol
ODGOVORI
0 0
antimilan
30. 08. 2025 12.58
+1
navijači uniteda a gledate to? kje so vaši komentarji?
ODGOVORI
2 1
