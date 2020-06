Je Setien izgubil zaupanje slačilnice? Prva kritika Suareza

Quique Setien je januarja letos zamenjalErnesta Valverdejain prevzel mesto prvega trenerja pri Barceloni in vsi so upali, da bo preporodil moštvo in ga popeljal do zmag in lovorik. A Barci ne gre po načrtih, zadnja slaba novica za navijače je bil le remi proti Celti Vigo (kar je bil drugi remi na zadnjih treh tekmah La Lige) in katalonska zasedba počasi izgublja boj za naslov španskega prvaka. Do konca so odpre še vse možnosti, a madridski Real ima zdaj boljše "karte", če galaktiki ne bodo grešili.