'Je sploh vredno igrati za reprezentanco, če me žalijo in ponižujejo?'

Priznal je, da je po evropskem prvenstvu leta 2020 prejemal tudi grožnje s smrtjo, grozili naj bi celo njegovim otrokom in družini, vse to pa ga spravlja tako ob rob, da neprestano razmišlja o reprezentančni upokojitvi.

"Je sploh vredno igrati za špansko reprezentanco, če me vedno, ko grem kam z družino, spremljajo neprijetni incidenti, in me ljudje žalijo in ponižujejo?" se sprašuje Alvaro Morata , ki se je v svojem novem dokumentarcu se je Madridčan odprl tudi o sovraštvu, ki ga je deležen s strani rojakov.

"Če stopim na zelenico v dresu Španije, me navijači izžvižgajo in zmerjajo. Preprosto ni vredno. Seveda je veliko španskih navijačev, ki me podpirajo, toda veliko je tudi teh, ki me nočejo v reprezentanci. Toda če sklenem svojo reprezentančno pot, bodo zmagali," še dodaja.

Najhujšo krizo in največje dvome je Morata imel prav pred lanskim evropskim prvenstvom, na katerem nikakor ni želel zaigrati. Kot je priznal, je celo klical zdravnika reprezentance, da bi zaigral poškodbo in lahko izpustil turnir, ki ga je sicer na koncu osvojil in s Španijo kot kapetan dvignil pokal evropskih prvakov.