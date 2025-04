Je to prihodnost nogometa?

Pred dvema letoma so nemški poslovnež Felix Starck in nogometaša Lukas Podolski ter Mats Hummels ustanovili tekmovanje, imenovano Baller League. Po mnenju mnogih hitrejša in atraktivnejša različica nogometa je na nemškem območju hitro postala hit, letos pa se premierno predstavila tudi na Otoku, kjer se v trenerskih vlogah preizkušajo številni legendarni nogometni zvezdniki in drugi znani obrazi.

OGLAS

Baller League FOTO: Profimedia icon-expand

12 ekip, manjše igrišče, manjši goli, polurne tekme, šest na šest, 'trije koti penal'. To je kratka predstavitev Baller League, ki pa je v prvih dveh krogih angleške izvedbe tekmovanja dokazala, da je veliko več kot le to. Novembra lani je postalo jasno, da bodo vodilni možje omenjenega tekmovanja naredili ogromen korak in ligo zagnali tudi v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike, v takrat objavljenem napovedniku pa so zaigrali številni legendarni nogometaši.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ti se preizkušajo v trenerskih vlogah, nekateri so sezono začeli odlično, drugi malce manj. Od ekip s trenerji iz nogometnih vod imata po dveh krogih popoln izkupiček moštvi Deportrio, ki ga vodijo Alan Shearer, Micah Richards in Gary Lineker, ter MVPs United, na čelu katerega je zvezdnica Juventusa Alisha Lehmann. Dve zmagi na uvodnih tekmah sta zabeležila tudi britanski youtuber Angry Ginge (Yanited) in tamkajšnji raper Santan Dave (Santan FC).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Luis Figo je s svojo ekipo Trebol FC na šestem mestu, nekdanji angleški napadalec Ian Wright in angleška reprezentantka Chloe Kelly sta z zasedbo Wembley Rangers na 10. mestu, predzadnji položaj na ligaški razpredelnici zaseda John Terry z moštvom 26ers, na dnu pa je ekipa N5, ki jo vodijo Jens Lehmann, Robert Pires in Freddie Ljungberg, ki so bili del Arsenalove generacije 'The Invincibles', ki je v sezoni 2003/04 brez poraza osvojila naslov angleških prvakov. Preostale ekipe vodijo angleški vplivneži, trije od teh so posamezniki, ki so del priljubljene angleške skupine Sidemen na YouTubu, ki je letos razprodala londonski Wembley in na dobrodelni nogometni tekmi zbrala skoraj šest milijonov evrov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdo so igralci?

Trenerji so svoje varovance izbrali na naboru nogometašev, ki so si svoje mesto tam zagotovili z dobrimi predstavami na preizkušnjah v Londonu in Manchestru. Med njimi so upokojeni profesionalni nogometaši, futsal igralci, nogometaši brez aktivnih pogodb in nekdanji nogometni talenti, ki jim sanj o profesionalnih karierah na najvišjem nivoju ni uspelo uresničiti. Med bivšimi profesionalci izstopajo nekdanji vezist Arsenala in Aston Ville Henri Lansbury, napadalec Liverpoola Jordon Ibe, legenda Watforda Adrian Mariappa in 21-letni napadalec Michael Ndiweni, ki je še lani sedel na rezervni klopi Newcastla na obračunu Lige prvakov proti PSG-ju.

Danes 29-letni Jordon Ibe (desno) je v dresu Liverpoola zbral 58 nastopov. FOTO: AP icon-expand

Kakšna so pravila?

Vodilni možje tekmovanja so z dodatnimi pravili klasični nogomet spremenili v hitro igro z veliko zadetki. Igrata se dva 15-minutna polčasa, v zadnjih treh minutah polčasov pa se uveljavi eno izmed pravil, ki dodatno popestri dogajanje. Med njimi so igra tri na tri, streljanje s polovice igrišča, ko nasprotni nogometaš za branjenje ne sme uporabljati rok, ter pravilo, ko mora ekipa v 30 sekundah zaključiti napad, če ne izgubi posest.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vsaka ekipa ima na igrišču šest nogometašev, enako število pa jih na svojo priložnost čaka na klopi za rezerviste. Menjave se opravljajo na hiter način, kot smo tega vajeni pri rokometu in številnih ostalih športih. Trener ima enkrat na tekmo možnost, da zahteva ogled posnetka določenega trenutka, pri katerem meni, da je sodnik sprejel napačno odločitev. Avti se izvajajo z nogo, udarci iz kota pa se ne izvajajo. Ko ekipa zbere tri kote, je nagrajena z najstrožjo kaznijo, ki pa se ne izvaja na klasičen način, ampak tako, kot so v 90. letih prejšnjega stoletja to počeli v Ligi MLS – igralec starta s sredine igrišča in se iz oči v oči spopade z vratarjem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Je to prihodnost nogometa?