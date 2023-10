Je Tottenham resen kandidat v boju za naslov angleškega prvaka?

Medeni tedni po prihodu novega trenerja so se v severnem Londonu spremenili v medene mesece. Tottenham je pod vodstvom Angeja Postecoglouja v novi sezoni med angleško elito zabeležil osem zmag in dva remija, kar jim je nazadnje uspelo pred več kot 60 leti. Lahko Spursi letos spišejo nogometno pravljico in gredo vse do konca?

icon-expand Tottenham Hotspur FOTO: AP

Uspešno rezultatsko obdobje po prihodu novega trenerja je v nogometu nekaj povsem normalnega, ko pa to obdobje traja več mesecev, pa se je treba vprašati, kdaj in kako se bo končalo. Spursi so prejšnjo premierligaško sezono sklenili na osmem mestu, poleti izgubili prvega zvezdnika Harryja Kana, na mesto glavnega trenerja pa pripeljali avstralskega strokovnjaka Angeja Postecoglouja, ki do tega trenutka še ni vodil ekipe iz katere koli izmed močnejših evropskih lig. Nihče ni pričakoval, da bodo nogometaši z revnega dela severnega Londona nekaj mesecev pozneje na vrhu najkonkurenčnejše nogometne lige, v primeru nadaljevanja z vrhunskimi predstavami pa je le vprašanje časa, kdaj jih bodo svetovni mediji začeli vključevati v pogovore o kandidatih za naslov angleškega prvaka.

icon-expand Ange Postecoglou FOTO: AP

Odigrati slabo tekmo v gosteh in kljub temu iztržiti tri točke? Enkrat streljati v okvir nasprotnikovih vrat in slaviti z rezultatom 2:1? Odigrati celoten polčas z igralcem manj in vendarle zadeti in zmagati? To so kvalitete, ki krasijo odlične ekipe, med katere Tottenham pod vodstvom Postecoglouja vsekakor sodi. Avstralec je v uvodnih 10 krogih zbral 26 od možnih 30 točk, kar je premierligaški rekord za prvih deset tekem na trenerskem stolčku novega kluba. Izredno gledljiva igra in izvrstni rezultati so 58-letniku prinesli nagradi za trenerja avgusta in septembra, veliko zaslug za to pa gre tudi prvima zvezdnikoma Jamesu Maddisonu (igralec avgusta) in Heung-min Sonu (igralec septembra). Angleški vezist, ki je poleti v Tottenham prišel iz Leicestra, je na 10 tekmah zadel tri gole in prispeval pet asistenc, kapetan iz Južne Koreje pa je zabil osem zadetkov in dodal eno asistenco.

icon-expand Heung-min Son in James Maddison FOTO: AP

Prvo mesto na prvenstveni lestvici pa ni zgolj posledica dobre forme omenjenih nogometašev, saj ekipa pod vodstvom Postecoglouja deluje kot zvezdniško moštvo, ki skupaj igra že vrsto let. Ampak temu še zdaleč ni tako. Italijanski vratar Guglielmo Vicario se je Tottenhamu pridružil poleti, marsikdo pa je zaradi dejstva, da je pred prihodom v London igral za Empoli, dvomil, da se lahko utrdi na mestu prvega vratarja Spursov. 27-letnik je na desetih tekmah štirikrat ohranil nedotaknjeno mrežo, prav tako ima najboljši odstotek obramb med vsemi vratarji v ligi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V obrambni liniji Tottenhama sta se Pedru Porru in Christianu Romeru v novi sezoni pridružila Destiny Udogie in Micky van de Ven. Porro, ki je bil v preteklosti navajen igrati v sistemu s petimi branilci, se je hitro privadil na formacijo s štirimi nogometaši, o Romeru pa dovolj pove dejstvo, da ga je reprezentančni soigralec Lionel Messi pred dobrim mesecem označil za trenutno najboljšega branilca na svetu. V obrambno vrsto sta se odlično vključila tudi poletna prišleka. Udogie je kljub svoji mladosti dokazal, da lahko igra na najvišjem nivoju, obenem pa je popoln nogometaš za izpolnitev Postecogloujevih zahtev o vključevanju bočnih branilcev v napadalne akcije. Nizozemski branilec van de Ven se je izkazal za idealnega partnerja agresivnemu Romeru, saj v obrambo Tottenhama vnaša zadostno mero mirnosti, s svojo hitrostjo pa pogosto zaustavlja protinapade nasprotnikov.

icon-expand Micky van de Ven, Heung-min Son, Pedro Porro in Pape Matar Sarr FOTO: AP

Na položaju obrambnih vezistov sta se v novi sezoni zacementirala Yves Bissouma in Pape Matar Sarr, resno konkurenco pa jima bo v prihodnosti predstavljal Rodrigo Bentancur, ki se je minuli vikend po devetmesečni odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnil na igrišče. Bissouma je bil v prejšnji sezoni pod vodstvom Antonia Conteja na stranskem tiru, pod taktirko novega trenerja pa s svojo tehniko in močjo navijače Spursov spominja na Mouso Dembeleja, ki so ga številni nogometaši označili za najtežjega nasprotnika v karieri. Njegov nogometni partner Sarr s svojo neutrudnostjo vrši konstanten pritisk na nasprotne nogometaše, velikokrat pa se uspešno vključuje v napadalne akcije, kjer se v glavni vlogi kreatorja najpogosteje pojavlja Maddison.

icon-expand Guglielmo Vicario in Yves Bissouma FOTO: AP

Če imajo omenjeni nogometaši obrambne in vezne linije svoje mesto v začetni enajsterici bolj kot ne zagotovljeno, pa zna v naslednjih tednih priti do določenih sprememb v napadalni trojici Spursov. Tam je nenadomestljiv zgolj Son, Dejan Kulusevski in Richarlison pa imata na klopi Tottenhama resno konkurenco. Moštvo je na zadnji dan poletnega prestopnega roka okrepil Brennan Johnson, ki je za zdaj v glavnem v igro vstopal s klopi, kljub majhni minutaži pa je na premierligaških zelenicah pustil velik pečat. Poleg 22-letnega Valižana se je v tej sezoni na položaju levega krila izkazal tudi Manor Solomon, ki je zadnje tri tekme izpustil zaradi poškodbe.

icon-expand Heung-min Son in Brennan Johnson FOTO: AP

Vsekakor je pred nami še dolga in zanimiva sezona, po mnenju mnogih strokovnjakov pa ekipo Tottenhama kmalu čakata streznitev in vrnitev na realna tla. Postecoglou je po zmagi nad Crystal Palaceom povedal, da sanje trajajo, dokler te iz njih nekdo ne zbudi, navijači Spursov pa upajo, da to niso zgolj sanje, ampak nova realnost severnolondonskega velikana.