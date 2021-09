Je že zavrelo na relaciji Messi - Pochettino? Brez stiska rok ob menjavi

Danes so luč sveta uzrli novi posnetki, za katere so poskrbele kamere BeIN Sports, in kažejo na to, da se je Lionel Messi le nekaj pred menjavo držal za koleno. Kakor koli že, novica o zamenjavi Messija na prvi domači tekmi v dresu PSG-ja je bila ena glavnih novic te sezone v Ligue 1. Še posebej zato, ker PSG v rokah ni držal ugodnega rezultata, pač pa je bilo ob menjavi na semaforju stadiona Parka Princev 1:1. A Pochettinu, ki je Messija iz igre vzel v 71. minuti tekme, menjav ne gre očitati, saj so obrodile sadove. PSG je z golom Icardija rešil tri točke in poskrbel, da PSG ostaja trdno na vrhu Ligue 1. Parižani imajo po šestih krogih stoodstotni izkupiček.

"Mislim, da vsi vedo, kako širok kader imamo. Moram se odločati že o tem, koga bom uvrstil v kader za tekmo, nato pa tudi, katere menjave bom izbral med tekmo. Včasih se odločim pravilno, spet drugič ne. Ampak ne glede na to, to je naloga nas, trenerjev. Nekaterim je to všeč, nekaterim ne," je potezo, s katero je Messija poslal z zelenice, komentiral Pochettino.

Razkril je tudi, da se za menjavo ni odločil, ker bi imel nekdanji član Barcelone težave s poškodbami. "Vprašal sem ga, kako je, in odvrnil mi je, da je vse v najlepšem redu. Nima težav."