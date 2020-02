Obisk pri zvezdniku hrvaške lige: Mislim, da Barcelona dela napako

Liga prvakov se na Kanal A in VOYO vrača v torek, 25. februarja, ko si boste lahko ogledali gostovanje Barcelone pri Napoliju (od 20.40 naprej). Ob isti uri se v sredo, 26. februarja, začne prenos spektakla iz Madrida, kjer se bosta v enem najtežje pričakovanih obračunov osmine finala pomerila Real in Manchester City.

Prihod Jeffrena Suareza v vrste Slaven Belupa je dokaz, kako kruta je lahko včasih kariera nogometaša. 32-letni Venezuelec je v vrstah Barcelone nekoč igral pod taktirko slovitega Josepa Guardiole in bil del morda celo najboljše generacije v zgodovini kluba, ki je v nekaj več kot enem letu osvojila vse domače in mednarodne naslove.

'Tu nam lahko uspejo velike reči'

"Ni bilo nič nezemeljskega, toda poleti sem imel več možnosti, da bi igral na Poljskem in v Romuniji, a mi ti kraji niso 'klicali', nisem čutil tega, kar zdaj čutim tukaj na Hrvaškem. Če te neka stvar ne 'kliče', potem nimaš občutka, da se bodo reči dobro razpletle. Zdaj sem tu in sem super zadovoljen,"je našemu Maticu Flajšmanu v Koprivnici zaupal Suarez.

"Že prvi dan sem se dobro počutil, zelo dobro so me sprejeli. Majhno je, kot pravite, zelo majhno, a želim si igrati, rad igram, moje življenje je nogomet. Mesto je majhno, a to je vseeno, saj se igra na igrišču. Res je, da so to velike spremembe: od Barcelone pa do tega, da sem tu na Hrvaškem pri Slavenu Belupu. Sprememba je velika, jasno, a dobro ... Zdaj sem v klubu, ki je nekoč igral tudi v pokalu Uefa, proti Bilbau ... Je majhen klub, a tu nam lahko uspejo velike reči."

'Upam, da se bo Barci uspelo izviti iz tega'

Suarez bo lahko zgolj kot gledalec spremljal torkov obračun njegovega nekdanjega kluba iz Barcelone, ki ga čaka gostovanje v vročem Neaplju pri Napoliju (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO). Nogometaš, ki si je nekoč delil slačilnico s trenutnima kapetanoma moštva Lionelom Messijemin Sergiom Busquetsomter legendarnimi Ronaldinhom, Carlesom Puyolom, Xavijem Hernandezomin Andresom Iniesto, ni navdušen nad usmeritvijo Barce v zadnjih sezonah.

"Jaz sem to povedal že v večih medijih ‒da Barcelona ne dela več toliko z La Masio in kupuje več tujih igralcev. Menim, da je to napaka, saj se s tem izgublja identiteta kluba. A to tudi razumem, saj veliko klubov kupuje veliko igralcev, Barca pa mora biti vedno najvišje. A dobro ... Mislim, da bi morali vključevati igralce iz La Masie,"je še povedal Suarez.

"Barca vsako leto želi osvojiti tako Ligo prvakov kot prvenstvo. Zdaj jih čaka Napoli, eden najboljših klubov v Italiji, Barca pa zdaj ni v najboljšem trenutku za ta dvoboj ... A morda tudi je, vedno imaš Messija na igrišču, ki lahko reši tekmo. Upam, da se bo Barci uspelo izviti iz tega, saj je to klub, ki ga imam rad, sem njen navijač in upam, da se bodo reči malce spremenile. Vsakič, ko Barcelona osvoji Ligo prvakov, ohrani miselnost, da želi tudi naslednje leto osvojiti prvenstvo, pokal ... To miselnost sem ohranil in z njo se še vedno poistovetim."

