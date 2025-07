Pri Olimpiji ponavljajo obrabljeno frazo, da lahkih nasprotnikov danes ni

Zmaji so na uvodu v sezono doživeli boleč udarec, saj bi z napredovanjem v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov močno povečali svoje možnosti za uvrstitev v enega od evropskih tekmovanj. Tako pa še en zdrs ne pride več v poštev.

V Novem Sadu rojeni branilec, ki je igral tako za srbske kot bolgarske mladinske selekcije, je prepričan, da se bo forma zmajev hitro obrnila navzgor. Morda je to nakazal že sobotni uspeh proti Muri, ko je Olimpija v prvem krogu domačega prvenstva minimalno slavila z 1:0.

"Ekipa lahko igra boljše. Verjamem, da se bo s časom to spremenilo. Veliko igralcev je prišlo na novo, potrebujemo čas," je izpostavil 22-letnik in dodal: "Nismo pričakovali, da bomo izpadli proti Kairatu, vendar ta še zdaleč ni tako slab, kot so ga predstavljali. Osredotočamo se nase, vsak trening dajemo 100 odstotkov. To se mora nekje poznati."

Ali se bo poznalo že tokrat, boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 19.50.