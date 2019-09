Jerome Boateng obtožen napada na bivšo partnerko

Kakor je potrdila generalna tožilka Anne Leiding so se po podani prijavi odločili za obširno preiskavo, ugotovitve pa so jih pripeljale do dokazov, na osnovi katerih so se odločili za obtožnico. "Münchenska tožilka je o primeru izvedela jeseni 2018, ko je tudi odprla preiskavo proti Jeromu Boatengu zaradi hujšega fizičnega napada na partnerko. Februarja 2019 je bila odprta uradna preiskava, po kateri se je tožilka odločila vložiti obtožnico,"je dejala Leidingova.