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Nogomet

Jesus novi selektor portugalske reprezentance

Lizbona, 10. 07. 2026 16.42 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Jorge Jesus

Izkušeni Jorge Jesus je novi selektor portugalske nogometne reprezentance, je sporočila tamkajšnja zveza (FPF). Enainsedemdesetletni strokovnjak bo vodenje izbrane vrste prevzel po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem je Portugalska izpadla v osmini finala proti Španiji (0:1).

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Poraz je bil zadnji na klopi za donedavnega selektorja Roberta Martineza. Dvainpetdesetletni Španec je bil med SP tarča številnih kritik, po porazu proti Španiji pa je najavil odhod.

Ta se je zdaj, kot so pred časom že poročali portugalski mediji, zatekel k izkušenemu Jorgeju Jesusu, ki je nazadnje vodil savdski Al Nassr. Tam si kruh služi tudi zvezdnik portugalske reprezentance, 41-letni Cristiano Ronaldo, ki je bil prav tako pod plazom kritik športne javnosti po SP.

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Jesus je v karieri vodil številne klube v domovini, od velikanov tudi Benfico in Sporting. Leta 2018 se je prvič podal v tujino in vodil savdski Al Hilal, brazilski Flamengo, turški Fenerbahče in pred prihodom k Al Nassru še enkrat Al Hilal.

S portugalsko zvezo je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

Jesus o prihodnosti prvega zvezdnika Cristiana Ronalda

Na predstavitvi je Jesus odgovarjal na vprašanja o prihodnosti Cristiana Ronalda v dresu izbrane vrste. Novi selektor in zvezdnik svetovnega nogometa sta skupaj delovala pri Al Nassru.

"Dokler bo igral in bo ustrezno pripravljen, ga bom vpoklical. Seveda pa le pod določenimi pogoji ter v dobro reprezentance," je Jesus odgovoril na novinarski konferenci.

Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez
Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez
FOTO: 24ur.com

"Nisem se še pogovarjal z njim, a on nikoli ne bo problem ne za reprezentanco ne zame," je še pripomnil in dodal: "Cristiano je simbol portugalskega nogometa in izbrane vrste. Za vedno bo vpisan v njeno zgodovino."

Jesus je nadalje razložil, da je z Ronaldom zelo enostavno delati, potem ko je z njim sodeloval pri Al Nassru: "Vsekakor se bova pogovorila o tem, kaj si želi v nadaljevanju kariere. Vem, da si želi še naprej igrati za Al Nassr. Ko sem ga vodil, je rekel, da bi se rad tam upokojil."

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KOMENTARJI2

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NoriSušan
10. 07. 2026 17.35
dejansko bi bla smešna da dobi brez ronalda SP al pa vsaj kakšen EURO hahaha
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SpamEx
10. 07. 2026 17.54
samo še đizs jim lahko pomaga sedaj
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