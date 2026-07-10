Jesus novi selektor portugalske reprezentance

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Poraz je bil zadnji na klopi za donedavnega selektorja Roberta Martineza. Dvainpetdesetletni Španec je bil med SP tarča številnih kritik, po porazu proti Španiji pa je najavil odhod. Ta se je zdaj, kot so pred časom že poročali portugalski mediji, zatekel k izkušenemu Jorgeju Jesusu, ki je nazadnje vodil savdski Al Nassr. Tam si kruh služi tudi zvezdnik portugalske reprezentance, 41-letni Cristiano Ronaldo, ki je bil prav tako pod plazom kritik športne javnosti po SP.

Jesus je v karieri vodil številne klube v domovini, od velikanov tudi Benfico in Sporting. Leta 2018 se je prvič podal v tujino in vodil savdski Al Hilal, brazilski Flamengo, turški Fenerbahče in pred prihodom k Al Nassru še enkrat Al Hilal. S portugalsko zvezo je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

Jesus o prihodnosti prvega zvezdnika Cristiana Ronalda

Na predstavitvi je Jesus odgovarjal na vprašanja o prihodnosti Cristiana Ronalda v dresu izbrane vrste. Novi selektor in zvezdnik svetovnega nogometa sta skupaj delovala pri Al Nassru. "Dokler bo igral in bo ustrezno pripravljen, ga bom vpoklical. Seveda pa le pod določenimi pogoji ter v dobro reprezentance," je Jesus odgovoril na novinarski konferenci.

Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez FOTO: 24ur.com