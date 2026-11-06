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Nogomet

Jesus: Ronalda sem želel obdržati, a poti nazaj ni več

Lizbona, 06. 11. 2026 08.07 pred 17 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Jorge Jesus

Selektor portugalske nogometne reprezentance Jorge Jesus je upal, da bo zvezdniški napadalec Cristiano Ronaldo še naprej nosil dres z državnim grbom. "O tem sva govorila še pred prvim izborom ekipe. Prosil sem ga, naj nadaljuje, vendar moram njegovo izbiro sprejeti," je Jesus povedal za portugalski Canal 11. Poudaril je, da poti nazaj ni.

V četrtek je 41-letni Cristiano Ronaldo po 23 letih, 234 nastopih in 146 zadetkih sklenil izjemno reprezentančno kariero. Do tega je prišlo po sporu med zvezdnikom in Jorgom Jesusom, potem ko selektor Ronalda ni uvrstil v ekipo za zadnji dve tekmi lige narodov.

Jesus je izpostavil izjemne dosežke petkratnega dobitnika zlate žoge in opisal kot "globalno referenco tako za Portugalsko kot reprezentanco". Poudaril je, da bo Ronaldo vedno ostal ključna osebnost za portugalsko reprezentanco. "V avditoriju sem dal obesiti njegov velik portret, da ga lahko vsi mladi igralci in soigralci vidijo kot zgled," je pojasnil Jesus, ki je z Ronaldom eno leto sodeloval tudi pri savdskem klubu Al-Nasr.

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Potem ko konec septembra Ronaldo ni zaigral na tekmi lige narodov na Norveškem in je bil štiri dni pozneje proti Danski znova predviden za klop, je užaljeni zvezdnik čez noč zapustil reprezentančni tabor in z zasebnim letalom odpotoval v Madrid.

Njegova pojasnila nekaj dni pozneje, skupaj z obtožbami na račun Jesusa, so položaj le še poslabšala. Pozneje se je Ronaldo sicer opravičil, nogometna zveza pa mu je izrekla manjšo kazen.

Predsednik zveze Pedro Proenca je vse do zadnjega poskušal posredovati in rešiti spor. Vendar pa se je Ronaldo, ki je s Portugalsko leta 2016 osvojil evropsko prvenstvo, dvakrat pa ligo narodov, odločil, da se ne bo vrnil.

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KOMENTARJI3

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REAList7
06. 11. 2026 08.28
No, prepričan sem, da ta trener nosi vsaj malo nekega občutka odgovornosti za to Ronaldovo odločitev.
Odgovori
0 0
skradin
06. 11. 2026 08.26
egoist
Odgovori
+2
2 0
Divji petelin
06. 11. 2026 08.22
Sramota, kaj ste mu naredili...da vas ni sram kot trenerja in Nogometne zveze Portugala...
Odgovori
-1
0 1
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