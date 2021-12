Jeza v Dortmundu: Sodnik je bil aroganten

Felix Zwayer je v 77. minuti po pregledu počasnega posnetka ob igrišču dosodil enajstmetrovko za Bayern. Po njegovem mnenju je branilec Borussie Mats Hummels pri izidu 2:2 v domačem kazenskem prostoru igral z roko. Dosojeno enajstmetrovko je uspešno izvedel nekdanji igralec Dortmunda Robert Lewandowski in Bayernu zagotovil enajsto zmago na štirinajstih bundesligaških tekmah.

S sodnikovo odločitvijo se številni domači igralci niso strinjali. Po srečanju sta svoje frustracije najglasneje izrazila najboljša igralca Dortmunda na srečanju. Komaj 18-letni Anglež Jude Bellingham je bil podajalec pri obeh zadetkih, a njegova odlična predstava zanj ni bila zadostna tolažba po porazu. "Po mojem mnenju to ni bila enajstmetrovka. Hummels pravzaprav ni gledal žoge, ampak se je zanjo boril in zadela ga je v roko. Ogledate si lahko številne odločitve (sodnika) med tekmo," je svoje mnenje o sporni odločitvi podelil Bellingham.

Po Haalandovem mnenju je bil je Hernandez Reusa zaustavil s prekrškom in bi sodnik moral dosoditi "jasno enajstmetrovko". A Zweyer si spornega dogodka ni ponovno ogledal. "Vprašal sem ga: "zakaj si niste ogledali prekrška?" On mi je odgovoril, da ni bilo potrebe. Bil je aroganten in več od tega ne bom rekel," je bila jeza Norvežana več kot jasna.

Borussio že v torek čaka tekma v skupini C Lige prvakov proti Bešiktašu. Bayern pa se bo v poslastici sredinega večera pomeril z Barcelono, ki se bori za napredovanje iz skupine C.