Nogomet

Jeza v savdski ligi: 'Zmago želijo podariti Ronaldu'

Al Majma'ah, 10. 04. 2026 19.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Ž.Ž.
Al Ahli

V ekipi Al Ahlija so po 29. krogu savdske nogometne lige besneli od jeze. Tretjeuvrščeno moštvo je na gostovanju pri Al Fajhi iztržilo zgolj remi z 1:1, bolj kot rezultat pa so goste razjezile sodniške odločitve. Pri Al Ahliju so prepričani, da so jih sodniki hudo oškodovali in prikrajšali za tri enajstmetrovke. Zvezdnika gostov Ivan Toney in Galeno sta po tekmi šla še dlje – menita, da se je vse to zgodilo z namenom, da bi Cristianu Ronaldu in njegovemu Al Nassru olajšali pot do naslova.

Nogometaši Al Ahlija so med obračunom proti Al Fajhi kar trikrat neuspešno zahtevali enajstmetrovko, vendar sodnik na belo piko ni pokazal, kar je goste močno ujezilo.

Tudi po koncu tekme so se vse izjave gostujoče ekipe vrtele okoli sodniških odločitev. Zlasti kritična sta bila Ivan Toney in Galeno, ki sta namigovala, da je tekmovanje prikrojeno za zmago Cristiana Ronalda in njegovega Al Nassra.

"Skozi celotno sezono so bile tovrstne poteze vedno kaznovane z enajstmetrovko, zdaj, ko smo v odločilnem trenutku prvenstva, pa ne," je bil jezen Anglež. "Ko smo se poskušali pogovoriti s sodnikom, nam je rekel, naj se osredotočimo na azijsko ligo prvakov. Kako lahko sodnik reče kaj takega?" je bil ogorčen.

Svojo jezo je kasneje izrazil tudi na svojih družbenih omrežjih. Delil je posnetke situacij, ki bi po njegovem mnenju morale voditi v enajstmetrovko za njegovo ekipo, zraven pa zapisal: "Neverjetno je, da se lahko takšne stvari v ključnih trenutkih spregledajo ali ignorirajo. Jasno je, kakšni vplivi so v ozadju."

Na vprašanje, kdo je imel od teh sodniških odločitev največjo korist, je Toney izstrelil. "Le kdo? Saj vemo, kdo. Koga lovimo?" je namignil, da njihov slabši točkovni izkupiček najbolj ustreza Ronaldu in njegovemu moštvu Al Nassr, ki je zdaj štiri točke pred Al Ahlijem.

Po 29 krogih s 70 točkami in tekmo manj od tekmecev prvo mesto na lestvici zaseda prav Al Nassr. Na drugem mestu je Al Hilal z 68 točkami, Al Ahli pa s 66 zaseda tretje mesto.

Podobno je menil tudi Toneyjev soigralec Galeno. "Lahko kar predate pokal. Na vsak način nas želijo izločiti iz boja za naslov, lovoriko hočejo pokloniti eni osebi. To je popolnoma nespoštljivo do našega kluba," je Brazilec zapisal na družbenem omrežju X.

Nad sojenjem niso bili nič manj razburjeni niti predstavniki kluba, ki so v uradni izjavi zahtevali pojasnila. "Vodstvo Al Ahlija izraža globoko nezadovoljstvo s sodniškimi napakami, ki so zaznamovale današnjo tekmo med Al Ahlijem in Al Fajho v 29. krogu savdske lige. Sodnikove odločitve so neposredno vplivale na razvoj tekme in njen končni izid, kar je posledično vplivalo na položaj ekipe v boju za naslov," so delili na družbenih omrežjih.

"Te napake vzbujajo upravičene dvome o postopku izbire sodnikov in uporabljenih merilih, zlasti glede na visoko tehnično in tekmovalno raven savdske lige. Ekipa je bila deležna nepoštenih sodniških odločitev, kar je nesprejemljiva situacija, ki ne prispeva k razvoju tekmovanja ali spoštuje načela tekmovalne pravičnosti, ki bi morala biti osnova vsakega uspešnega turnirja," so še zapisali pri Al Ahliju.

nogomet savdska liga al ahli ivan toney cristiano ronaldo

Koprčani napolnili mrežo Ajdovcev in skočili na drugo mesto

Nico Schlotterbeck kljub zanimanju velikanov ostaja v Dortmundu

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
