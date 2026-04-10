Jeza v savdski ligi: 'Zmago želijo podariti Ronaldu'

Al Ahli

Nogometaši Al Ahlija so med obračunom proti Al Fajhi kar trikrat neuspešno zahtevali enajstmetrovko, vendar sodnik na belo piko ni pokazal, kar je goste močno ujezilo. Tudi po koncu tekme so se vse izjave gostujoče ekipe vrtele okoli sodniških odločitev. Zlasti kritična sta bila Ivan Toney in Galeno, ki sta namigovala, da je tekmovanje prikrojeno za zmago Cristiana Ronalda in njegovega Al Nassra.

"Skozi celotno sezono so bile tovrstne poteze vedno kaznovane z enajstmetrovko, zdaj, ko smo v odločilnem trenutku prvenstva, pa ne," je bil jezen Anglež. "Ko smo se poskušali pogovoriti s sodnikom, nam je rekel, naj se osredotočimo na azijsko ligo prvakov. Kako lahko sodnik reče kaj takega?" je bil ogorčen. Svojo jezo je kasneje izrazil tudi na svojih družbenih omrežjih. Delil je posnetke situacij, ki bi po njegovem mnenju morale voditi v enajstmetrovko za njegovo ekipo, zraven pa zapisal: "Neverjetno je, da se lahko takšne stvari v ključnih trenutkih spregledajo ali ignorirajo. Jasno je, kakšni vplivi so v ozadju."

Na vprašanje, kdo je imel od teh sodniških odločitev največjo korist, je Toney izstrelil. "Le kdo? Saj vemo, kdo. Koga lovimo?" je namignil, da njihov slabši točkovni izkupiček najbolj ustreza Ronaldu in njegovemu moštvu Al Nassr, ki je zdaj štiri točke pred Al Ahlijem.

Po 29 krogih s 70 točkami in tekmo manj od tekmecev prvo mesto na lestvici zaseda prav Al Nassr. Na drugem mestu je Al Hilal z 68 točkami, Al Ahli pa s 66 zaseda tretje mesto.

Podobno je menil tudi Toneyjev soigralec Galeno. "Lahko kar predate pokal. Na vsak način nas želijo izločiti iz boja za naslov, lovoriko hočejo pokloniti eni osebi. To je popolnoma nespoštljivo do našega kluba," je Brazilec zapisal na družbenem omrežju X.

Nad sojenjem niso bili nič manj razburjeni niti predstavniki kluba, ki so v uradni izjavi zahtevali pojasnila. "Vodstvo Al Ahlija izraža globoko nezadovoljstvo s sodniškimi napakami, ki so zaznamovale današnjo tekmo med Al Ahlijem in Al Fajho v 29. krogu savdske lige. Sodnikove odločitve so neposredno vplivale na razvoj tekme in njen končni izid, kar je posledično vplivalo na položaj ekipe v boju za naslov," so delili na družbenih omrežjih.

"Te napake vzbujajo upravičene dvome o postopku izbire sodnikov in uporabljenih merilih, zlasti glede na visoko tehnično in tekmovalno raven savdske lige. Ekipa je bila deležna nepoštenih sodniških odločitev, kar je nesprejemljiva situacija, ki ne prispeva k razvoju tekmovanja ali spoštuje načela tekmovalne pravičnosti, ki bi morala biti osnova vsakega uspešnega turnirja," so še zapisali pri Al Ahliju.