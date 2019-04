Jezni Kovač pod pritiskom pred morda odločilnim 'Klassikerjem'

Niko Kovač bi kot prvi trener Bayerna po Jürgenu Klinsmannuleta 2009 po koncu sezone lahko ostal brez ene same lovorike na rdeči klopi. To bi verjetno pomenilo tudi njegovo slovo od Münchna, kjer je v Berlinu rojeni Hrvat nekoč branil bavarske barve kot nepopustljivi vezist, v vlogi trenerja pa se zaenkrat ni preveč izkazal. Po izboljšanju rezultatov in prevzemu vodstva na lestvici 1. Bundeslige so Bavarci spet razočarali svoje navijače s hitrim slovesom od izločilnih bojev Lige prvakov ter vnovično predajo vodilnega položaja v prvenstvu stari nasprotnici Borussii Dortmund.

TEKMA

Ta pred sobotnim težko pričakovanim obračunom v Münchnu rdečim beži za dve točki, Kovač pa je bil na novinarski konferenci večkrat kritičen do svojih varovancev. Dejal je, da je še vedno "jezen", potem ko je sredi tedna na domači zelenici Bayern komajda ušel enemu največjih presenečenj v zgodovini nemškega pokalnega tekmovanja in z neverjetnih 5:4 premagal drugoligaša Heidenheim.

Branjenje je manj zabavno kot napadanje

"Fantje morajo priti do točke, ko se dobro branijo. Kot posameznik, skupina, moštvo. To si moraš želeti, četudi si morda umetnik,"je bil oster Kovač. "Seveda me to (napake v obrambi, op. a.) jezi. A če bi igralca zamenjal ob vsaki napaki, bi bilo na igrišču težko enajst igralcev. Kdor sprejema odločitve, dela tudi napake. A ne gre za to. Vprašanje je: 'Ali se želim braniti ali ne, četudi je manj zabavno kot napadanje?'"