Jezni Rooney kljub negativnemu testu v 10-dnevno osamitev

Po poročanju tabloida The Sungre za Josha Bardsleyja, ki je Waynu Rooneyjupred petkovo tekmo drugorazrednega ligaškega tekmovanja (Championship) z Watfordom na njegov dom dostavil uro. Rooney naj ne bi vedel, da Bardsleyja čaka testiranje na okužbo z novim koronavirusom, kasneje pa je izvedel, da je pozitiven. Nekdanji angleški reprezentant je odigral vso tekmo proti Watfordu, ki je Derby premagal z 1:0.

Trenutno veljavni protokoli v Veliki Britaniji predvidevajo, da mora vsak, ki je bil v kontaktu s pozitivno osebo, v 14-dnevno samoizolacijo. BBCje v ponedeljek poročal, da je bil Rooneyjev test negativen, a da bo moral vseeno v desetdnevno samoizolacijo.

'Jezen in razočaran'

"Šele danes (v soboto, op. a.) po vprašanjih medijev in svojem lastnem poizvedovanju je Wayne spoznal, da je bil Josh pred svojim obiskom v stiku z zdravstvenimi delavci (prek tako imenovanega sistema 'track and trace', ki beleži okužbe in priporoča ukrepe ob morebitnih stikih z okuženimi posamezniki, op. a.). Do njegove hiše ne bi smel priti,"so v sporočilu zapisali Rooneyjevi predstavniki za stike z javnostjo.

"Danes je Wayne tudi izvedel, da je bil Josh kasneje pozitiven na covid-19. Če bi vedel, da je bil Josh v stiku s 'track and trace' ali da je dobil pozitiven test, se z njim ne bi želel srečati. Wayne je jezen in razočaran, da je bil skupaj z družino in klubom postavljen v ta položaj s strani nekoga, ki je skrivoma kršil vladna navodila in navodila NHS (Državne zdravstvene službe, op. a.)."

Slab začetek sezone

Po tem, ko je izvedel, da ni okužen, je Rooney na družbenih omrežjih sporočil: "Pravkar sem prejel novico, da je moj test za covid-19 pokazal, da nimam virusa. Presrečen sem zase in za družino, jasno pa je, da sem jezen in razočaran, da moram zdaj v samoizolacijo in da bom izpustil ključne tekme za Derby."

Njegov klub si je zaželel, da bi lahko nanj računal že na zadnji oktobrski dan, ko jih v gosteh čaka obračun s še enim klubom, ki je nedavno izpadel iz Premier League, Bournemouthom. Derby ima za zdaj le eno zmago s prvih petih tekem v Championshipu, prav Rooney pa je ob gostovanju pri Norwich Cityju 3. oktobra dosegel zmagoviti zadetek.