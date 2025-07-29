Svetli način
Joao Felix bo v Savdski Arabiji zaigral z Ronaldom

London, 29. 07. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Portugalski napadalec Joao Felix se iz londonskega Chelseaja, novopečenega svetovnega klubskega prvaka, seli k savdijskemu prvoligašu Al-Nassru, kjer se bo pridružil rojaku Cristianu Ronaldu, poročajo agencije, med njimi francoska AFP. Felix je s Savdijci podpisal dveletno pogodbo.

Joao Felix
Joao Felix FOTO: Al Nassr

Kljub temu, da ima Joao Felix vsega 25 let, je za njim pisana selitev po evropskih klubih. Kot nogometaš Benfice se je že v mladinski konkurenci selil k Padroenseju in Portu.

Člansko kariero je nato spet nadaljeval v Benfici, med leti 2019 in 2024 je bil soigralec Jana Oblaka v madridskem Atleticu, vmes kot posojen igralec nosil dres Chelseaja in Barcelone. Po vrnitvi v London pa je nazadnje kot posojen igralec zabijal gole za italijanski Milan.

nogomet chelsea al-nassr
26040404
29. 07. 2025 17.02
+1
sej če mu bo podajal bo OK,če ne bo pa tud OK...Aja,ne.Če ne bo podajal ne bo OK...
