Joao Felix bo v Savdski Arabiji zaigral z Ronaldom

Kljub temu, da ima Joao Felix vsega 25 let, je za njim pisana selitev po evropskih klubih. Kot nogometaš Benfice se je že v mladinski konkurenci selil k Padroenseju in Portu.

Člansko kariero je nato spet nadaljeval v Benfici, med leti 2019 in 2024 je bil soigralec Jana Oblaka v madridskem Atleticu, vmes kot posojen igralec nosil dres Chelseaja in Barcelone. Po vrnitvi v London pa je nazadnje kot posojen igralec zabijal gole za italijanski Milan.