João Felix: Borili se bomo, da se prebijemo v osmino finala Lige prvakov

"Kljub porazu v Liverpoolu smo prepričani, da nam bo uspela odlična La liga. Borili se bomo tudi za to, da se prebijemo v osmino finala Lige prvakov," je za uradno spletno stran kluba povedal João Felix, potem ko so ga navijači kluba izbrali za najboljšega posameznika Atletov v mesecu oktobru. "Zavedamo se svoje kakovosti," je še pristavil vsega 21-letni portugalski vezist. A v Ligi prvakov, ki jo lahko tudi v tej sezoni spremljate na VOYO in Kanalu A, čaka Atlete zelo težka naloga. Seveda pa ne nemogoča.

Po štirih krogih v skupini B namreč colchonerosi zasedajo 'šele' tretje mesto (štiri točke), a le s točko zaostanka za Portom, s katerim se bodo do konca skupinskega dela še srečali. Prvo mesto je sicer že oddano Liverpoolu, ki je po štirih krogih stoodstoten (12 točk).