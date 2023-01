Joao Felix iz Madrida (začasno) v London?

Joao Felix ima z madridskim Atleticom pogodbo do konca junija leta 2026. Colchoneros so Benfici zanj plačali 127,5 milijona evrov. Če ga prodajo, tega denarja ne bodo dobili. Po oceni Transfermarkta, spletne strani, ki se ukvarja z ocenami vrednosti nogometašev, je 23-letnik trenutno vreden "le" 50 milijonov evrov. Ima pa Atleticova številka sedem visoko plačo, kar 1,21 milijona evrov na mesec. To pa je občutno preveč za igralca, ki prepogosto ni prvi izbor Diega Simeoneja v napadu. V tej sezoni španskega prvenstva se je na primer le sedemkrat znašel v začetni postavi, konec tedna pa bo na sporedu že 17. krog.

Zdaj se ponuja priložnost, ki bi zadovoljila tako klub kot igralca. Ta je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel le pet golov in prispeval tri podaje. Zanj se namreč zanimata Arsenal in Chelsea, ki bi ga rada v svoje vrste zvabila kot posojenega igralca do konca junija. Oba kluba sta pripravljena v celoti prevzeti njegovo plačo. Zdi pa se, da je pri tem bolj vztrajen Chelsea, ki ima že dlje časa težave v napadu. V uvodnih 17 krogih angleškega prvenstva je zabil le dvajset golov. Trenutno je šele na desetem mestu, izpadel pa je že iz pokala angleške nogometne zveze in pokala Carabao, nekdanjega ligaškega pokala. Modri so praktično v igri le še za naslov v Ligi prvakov, kjer jih v osmini finala čaka neugodna Borussia Dortmund. Odločitev o tem, ali bo Felix Madrid vsaj začasno zamenjal za London, naj bi padla še ta teden.