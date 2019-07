Joao Felix: S Simeonejem sem govoril le enkrat, preden sem podpisal. In bilo je dovolj

"Zelo sem zadovoljen, soigralci so me sprejeli zelo dobro in mi precej pomagali pri vključitvi v ekipo," je povedal Joao Felix v intervjuju za španski As. Za mnoge je bilo veliko presenečenje, da je Atletico za golobradega mladeniča odštel astronomskih 126 milijonov evrov. Pravi, da ga je projekt Diega Simeoneja hitro prepričal. "Govoril sem s Cholom, preden sem podpisal. Samo enkrat. In bilo je dovolj. Dejal mi je, da se lahko veliko naučim, da lahko rastem in še mnoge druge stvari, ki pa bodo ostale med nama," je priznal Felix. Pravi, da je pritiska kljub mladim letom vajen. "Res je, da imam 19 let, toda to je moj poklic in tega sem navajen. Tako pač je in zavedam se tega," je pojasnil portugalski napadalec, ki ga je Porto izpustil iz rok brez odškodnine, češ da zanje ni bil dovolj dober.

Mnogi so ob prihodu v špansko ligo dejali, da zaradi ne ravno najbolj močne konstitucije ne bo zdržal ritma tekmovanja. "Nič mi ne bo preprečilo mojega načina nogometa. Mogoče res nisem med fizično najmočnejšimi, toda imam druge stvari, ki jih drugi nimajo. In to mi bo precej pomagalo,"odgovarja Felix, ki glavnega cilja z Atleticom ne skriva."Liga prvakov so moje sanje že od otroštva in poskušali se bomo boriti za to lovoriko. Osvojiti Ligo prvakov z Atleticom bi bilo nekaj neverjetnega," je razkril Felix. Ta pravi, da se z osebno statistiko ne obremenjuje. "Nikoli si ne zastavljam številke zadetkov na sezono in o tem nočem preveč govoriti. Grem korak za korakom, tekmo za tekmo, gol za golom in na koncu sezone bomo govorili," je modro izustil Felix. Ta na presenečenje mnogih na hrbtu nosi materin priimek in ne očetovega."Lažje je prebrati priimek moje mame (Felix) kot priimek mojega očeta (Sequeira). Je čudno, toda za tem ni nič takega. Ni drugega posebnega razloga," je pojasnil Joao Felix. "Seveda sem ambiciozen. Želim si zmagati vse, le komu ni všeč zmagovati?"je v pogovoru za španski Aszaključil Felix.