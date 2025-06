Jobe Bellingham po stopinjah starejšega brata?

Po poročanjih otoških medijev Sunderland in Borussia Dortmund pogovorov o prestopu še nista začela, kljub temu pa v pisarnah nemškega velikana verjamejo, da imajo največje požnosti za podpis mladeniča, ki naj bi želel slediti stopinjam starejšega brata, ki je za dortmundsko Borussio igral med letoma 2020 in 2023.

Če Borussia prestop izpelje do 10. junija, bi lahko Jobe zaigral na prihajajočem klubskem svetovnem prvenstvu, v nasprotnem primeru pa bo vsekakor del mlade angleške reprezentance, ki bo na evropskem prvenstvu do 21 let igrala v skupini s Slovenijo, Nemčijo in Češko.

19-letni vezist ima pogodbo s Sunderlandom sicer veljavno do julija 2028, po podatkih Transfermarkta pa se njegova vrednost trenutno giblje okrog 22 milijonov.