John Terry se bo preizkusil v vlogi trenerja

37-letni John Terry, ki je večji del igralske kariere preživel pri londonskem Chelseaju, s katerim je osvojil ligo prvakov, evropsko ligo in po pet naslovov angleškega prvaka ter pokalov FA in lige, je bil lani kapetan Aston Ville.

Osrednji branilec je med letoma 2003 in 2012 za angleško izbrano vrsto na 78 tekmah dosegel šest golov, igral je na dveh svetovnih (2006 in 2010) in dveh evropskih prvenstvih (2004 in 2012).