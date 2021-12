John Terry se vrača na Stamford Bridge

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance je 7. oktobra 2018 po 23 letih končal igralsko kariero. Večji del igralske kariere je preživel pri Chelseaju, s katerim je osvojil Ligo prvakov, evropsko ligo in po pet naslovov angleškega prvaka ter pokalov FA in lige.

Enainštiridesetletnik je igral za Chelsea od leta 1998 do 2017. Ko je zapustil klub, je pogosto obiskal trening center in si rad ogledal tekme mladinske ekipe Chelseaja.

Obrambni nogometaš je med letoma 2003 in 2012 za angleško izbrano vrsto na 78 tekmah dosegel šest golov, igral je na dveh svetovnih (2006 in 2010) in dveh evropskih prvenstvih (2004 in 2012).

Njegova zadnja tekma je bila maja 2018, ko je z Aston Villo v finalu končnice izgubil proti Fulhamu, tako da se Villi ni uspelo vrniti med elitno druščino angleškega prvenstva.