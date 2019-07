Sarkastični Toshack: Bale? Bilo bi grozno, če bi mu zmanjšali plačo

Toda omenjeni prestop introvertiranega Garetha Bala na Kitajsko se na koncu ni uresničil, saj so se pri madridskem Realu po hudi poškodbi Marca Asensia odločili za ostanek 30-letnega Valižana na Santiagu Bernabeuu. Veliko vprašanje je, kakšno minutažo bo imel nekdanji član Tottenhama v naslednji sezoni glede na to, da se mu je trener belega baleta Zinedine Zidane že nekajkrat javno odrekel. Po drugi strani pa je Bale vodstvu Reala na čelu s predsednikom Florentinom Perezom brez zadržkov sporočil, da raje 'greje' klop za rezervne nogometaše v Madridu, kot da privoli v selitev v klub, kjer bi imel manjšo plačo od te, ki jo prejema v španski prestolnici. Na zadnje dogodke se je v svojem slogu že odzval tudi nekdanji selektor Walesa John Toshack , ki je zelo razočaran nad vedenjem rojaka.

'Nauči se špansko'

"Bilo bi grozno, če bi mu (Garethu Balu, op. p.) zmanjšali tedensko plačo na 'zgolj' 160.000 evrov. Resnično ne vem, kako bi lahko preživel s tako nizkimi prihodki, saj ima človek dva otroka. Zelo sem žalosten in zaradi vsega skupaj mi gre na bruhanje,"je brez dlake na jeziku sporočil Toshack, ki ga med drugimi moti tudi dejstvo, da se junak lanskega finala Lige prvakov v Kijevu še vedno ni naučil španskega jezika. "Jezi me, ker s klubom komunicira samo prek svojega agenta. Prav na bruhanje mi gre, ko vidim, v kaj se je pretvoril nogomet. Daj, Gareth, lepo prosim, nauči se špansko, ker boš tako lažje lahko opozarjal na določene pomanjkljivosti, slabosti, pa tudi prednosti. V Madridu si že šest let in ne govoriš jezika države, v kateri trenutno igraš in živiš. Pa to je žalitev za ljudi, za katere delaš," je še pikro pripomnil 70-letni John Toshack.