Joker s klopi: Muriel poskrbel za zmago Atalante proti Bologni

Nogometaši Atalante so v 35. krogu italijanske Serie A prišli do minimalne zmage proti Bologni. Edini zadetek je v 63. minuti dosegel Luis Muriel, ki je v igro vstopil ob polčasu. Josipa Iličića tokrat ni bilo v kadru domačih. Nogometaši Boginje so z zmago vsaj začasno skočili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice.

icon-link Statistika tekme Atalanta - Bologna FOTO: Sofascore.com Atalanta za vodilnim Juventusom s tekmo več po zmagi proti Bologni zaostaja šest točk in ohranja minimalne upe v boju za naslov prvaka. Edini zadetek na današnji tekmi je z natančno odmerjenim strelom dosegel KolumbijecLuis Murielv 63. minuti. Že pred tem so nogometaši obeh moštev kot po tekočem traku zapravljali priložnosti, še najbližje zadetku pa je bil nekdanji član Atalante, ki zdaj igra za Bologno, Moussa Barrow. Ta je v prvem polčasu zadel vratnico, pripravil pa si je še nekaj priložnosti iz ugodnih položajev. Vseeno varovanci Siniše Mihajlovića niso prišli do zadetka, s čimer ostajajo na 10. mestu lestvice. Dvoboj je sicer zaznamovalo tudi glasno prerekanje med obema trenerjema. Sodnik obračuna je stratega Atalante Gian Piera Gasperinijazaradi dveh rumenih kartonov izključil, Mihajlović pa jo je odnesel z rumenim kartonom. Serie A, 21. 7., izida: Atalanta - Bologna 1:0(0:0)

Muriel 63.

Josip Iličić ni bil v kadru Atalante Sassuolo - Milan