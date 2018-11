Jokić dokončno izgubljen za Norveško in Bolgarijo

Jokić je bil danes na magnetni resonanci zaradi poškodbe petnice, pregled pa je pokazal, da so težave še prevelike, da bi lahko zaigral. Tako se bo že jutri vrnil v klub, rusko Ufo. Slovenija bo torej še dodatno okrnjena, pred tem so zaradi takšnih ali drugačnih nastopov ob nastop bili že Jasmin Kurtić , Tim Matavž , Rene Krhin , Jan Oblak , Kevin Kampl in za Norveško tudi kaznovani Josip Iličić .

Slovensko vrsto pod vodstvom Igorja Benedejčiča tako čaka težko delo za obstanek v ligi C, saj je s točko na zadnjem mestu skupine 3, vodita Norveška in Bolgarija s po devetimi točkami, Ciper ima štiri točke, a obe zadnji tekmi na domačem igrišču. Je pa slednji trenutno tudi najnižjeuvrščena tretja ekipa v ligi, kar tudi pomeni izpad v ligo D.

"Vsi v ekipi bi lahko več pokazali, vključno z mano. Smo na zadnjem mestu v skupini, ne mečemo si peska v oči, situacija ni rožnata. V nogometu je dobro, ker je vedno hitro na vrsti naslednja tekma. Teoretično si sicer lahko še zagotovimo obstanek in dokler bo tako, bomo verjeli, da nam bo uspelo," pravi Benjamin Verbič. Sicer pa si v ligi C še niti ena ekipa ni priigrala napredovanja v višjo ligo, prav tako še ni nobena dokončno izpadla. Pred izpadom je sicer že varna Finska v skupini 2. V ligi A zagotovo ostajata Francija in Španija, Islandija in Poljska pa bosta v prihodnje igrali v ligi B. Iz lige B si je napredovanje med elito zagotovila Ukrajina, druge odločitve bodo padle v zadnjih dveh krogih. V ligi D pa si je doslej kot edina preboj v ligo C zagotovila Gruzija.