Nogomet

'Na svetovnem prvenstvu sem čutil ponos, hkrati pa tudi odgovornost'

Ljubljana, 30. 10. 2025 14.14 | Posodobljeno pred 49 minutami

Avtor
S.V.
Nekdanji slovenski nogometni reprezentant in ambasador evropskega prvenstva v futsalu, ki bo potekalo tudi v Ljubljani, je sam nekoč Slovenijo predstavljal na velikem turnirju. Barve naše izbrane vrste je branil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010, kjer so Slovence minute ločile od zgodovinskega napredovanja v izločilne boje.

Bojan Jokić je bil skupaj s kapetanom slovenske futsal reprezentance Igorjem Osredkarjem izbran za ambasadorja evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 gostila tudi Ljubljana. EP v futsalu, ki se bo odvijal v Stožicah in Tivoliju, bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Vesel in počaščen sem, da sem del te zgodbe. Veliko mi pomeni, da lahko pomagam in širim besedo. Upam, da bosta ljubljanski dvorani polni. Težko skupino imamo, fantje bodo potrebovali podporo s tribun," je slovenske navijače pozval ambasador Jokić.

Slednji je za slovensko reprezentanco zbral 100 nastopov, s čimer na večni lestvici zaseda drugo mesto, potem ko je zbral le nastop manj kot Boštjan Cesar. Nekdanji slovenski bočni branilec, ki je v svoji karieri igral za kranjski Triglav, Gorico, Sochaux, Chievo, Villarreal, Nottingham Forest in Ufo, ima veliko izkušenj z igranjem za Slovenijo na domačih tleh.

"Vedno vlada posebno vzdušje, posebna energija. To znamo pričarati. Verjamem, da bo tako tudi na evropskem prvenstvu v futsalu," je dejal Jokić.

39-letni Kranjčan je med drugim zaigral na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, kjer so Slovence minute ločile od zgodovinskega napredovanja v izločilne boje, nato pa je ameriški napadalec Landon Donovan v sodnikovem dodatku dosegel zadetek za zmago ZDA proti Alžiriji. Kljub temu je bila to za Jokića in soigralce nepozabna izkušnja.

"Ob tem sem seveda čutil ponos, hkrati pa tudi odgovornost. Predstavljati svojo državo na tako velikem tekmovanju je nekaj izjemnega. Mislim, da so to sanje vsakega igralca, in ko to doživi, je doživel vse," je povedal Jokić.

Jokić je ob tej priložnosti primerjal nogomet in futsal in dejal, da je tudi sam svoje prve korake storil preko malega nogometa. "Res je, da konec koncev gre za različna športa, ampak kot neka osnova velikega nogometa je bil vedno mali nogomet. To se je igralo tudi zunaj igrišč, ko smo brezbrižno tekli po betonskih ulicah."

futsal jokić nogomet
