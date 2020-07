Izbor novinarjev: Henderson igralec sezone v Premier League

Za Jordana Hendersona, ki je pred dnevi kot prvi kapetan Redsov v zgodovini v zrak dvignil premierligaški pokal, je glasovala dobra četrtina vseh članov FWA. To je za vezista že druga posamična nagrada letos, januarja je bil namreč razglašen za najboljšega angleškega nogometaša minulega leta.

Henderson, ki je v tej sezoni v Premier League odigral ključno vlogo pri Liverpoolovi osvojitvi naslova, je po prejetju te prestižne nagrade povedal: "Samo poglejte prejšnje dobitnike in spoznali boste, kako prestižen je ta naziv. Imel sem srečo, da sem z nekaterimi dobitniki tudi igral (Steven Gerrard, Luis Suarez, Mohamed Salah, op. a.), sedaj pa sem se jim tudi sam pridružil, kar je zares neverjetno."

"Zelo sem hvaležen vsem, ki so glasovali zame, a vseemo čutim, da nagrade ne morem sprejeti kot posameznik. Zanjo je zaslužna celotna ekipa. Vse, kar sem v karieri dosegel, je plod ekipnega dela," je soigralcem na dušo popihal Henderson, ki je v lanskem letu z Liverpoolom postal evropski in svetovni klubski prvak.

Na drugem mestu glasovanja FWA je pristal vezist Manchester Cityja Kevin De Bruyne, tretji je bil Unitedov Marcus Rashford, prvo peterico sta dopolnila še dva Liverpoolčana, in sicer Trent Alexander-Arnold in Allison Becker. Vsaj en glas so sicer prejeli tudi Raheem Sterling,Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Maddison in Jonny Evans.