Jordan Henderson: Velika čast je biti kapetan Liverpoola

Kapetan 'redsov' Jordan Henderson je v pogovoru z novinarskim kolegom Tadejem Vidrihom poudaril, da ga razne številke in podiranje rekordov ne zanimajo, saj je biti kapetan Liverpoola največja čast, ki te lahko doleti. "Zavedamo se, da smo v tej sezoni v obrnjenih vlogah. Zdaj je Liverpool tisto moštvo, ki ga konkurenti želijo vreči z evropskega prestola. Navsezadnje smo želeli biti v tem položaju, saj igramo za enega od največjih nogometnih klubov na svetu. Pritisk? Ne čutimo pritiska, zgolj veliko čast, da lahko zastopamo barve tako velikega kluba," je med drugim dejal vezist Liverpoola, ki v napovedih za dolgo pričakovani naslov državnega prvaka ostaja zelo previden. "Ničesar ne bomo prepustili naključju. Sezona je še dolga, vzponi in padci pa so neizogiben del vrhunskega športa. Odličen vstop v novo sezono je velik motiv za naprej, toda čaka nas še veliko dela, če se bomo na koncu želeli veseliti novega velikega trofeja v klubski zgodovini," z nogama trdno na tleh razmišlja Henderson.

Močna konkurenca kot dodaten motiv

Desna roka na in ob igrišču karizmatičnega nemškega strokovnjaka na klopi 'redsov' Jürgena Kloppa kljub zahtevnim izzivom v nadaljevanju verjame v še eno zelo uspešno sezono svojega moštva.



"V zadnjem obdobju smo preživeli marsikaj; od bolečih porazov do velikih zmag, a tako je to v velikih klubih, kot je Liverpool. Še naprej se bomo trudili ostati 'prizemljeni' in na vsaki tekmi skušali poiskati pot, ki nas bo vodila do novih uspehov," je zaključil Henderson.